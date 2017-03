Publicado en: Opinión

Mar 6, 2017 8:05 am

Desde mediados del año pasado quería escribir esta columna pero por diversos motivos fui postergando la publicación.

Todo comenzó cuando a mediados del 2015 me enteré que en Cúcuta pagaban los billetes venezolanos de a 100 con una ganancia de un 10 % para quien los entregaba en buen estado. Lo más extraño era que en esa ciudad donde por siglos han abundado comerciantes expertos, compraran billetes venezolanos sin ganar astronómicos descuentos que hoy dia son obligatorios, porque en el mundo actual nadie quiere nuestro dinero. También me pareció muy raro que a las autoridades monetarias del BCV esa anomalía no les llamara la atención.

Debido a la dinámica loca a que está expuesta una sociedad como la nuestra, donde merced a la polarización los opinadores pasamos el año contestando –más bien aclarando posiciones en mi caso- las últimas barbaridades del los gemelos gobierno y oposición, el tema quedó como una oscura anotación en mi agenda.

En diciembre pasado, cuando el presidente Maduro anunció la muerte del billete de a 100 y la agencia de propagandas y mentiras del gobierno comenzó a protestar porque en Cúcuta se encontraron galpones llenos de contenedores con esa mercancía, estuve a punto de escribir esta crónica. Y más ganas me entraron de garrapatear una líneas sobre el tema cuando escuché a Maduro decir que en Polonia, Ucrania, Suecia, Letonia y Austria se habían encontrado sótanos llenos de billetes venezolanos de a 100 bolívares.

El tema ya no era que en el extranjero compraban los billetes venezolanos de a 100 por un precio mayor al llamado facial… era que esos billetes se habían convertido en andarines. Aparentemente viajaban y dormitaban tranquilos sin que ninguna autoridad responsable investigara la verdad tras los hechos.

¿Qué estaba pasando?

La realidad es muy simple solo que la polarización que insisto en denunciar como fuente de maldades y estupidez… impide que el tema se esclarezca.

Usando la polarización como herramienta no hay manera de aclarar nada: El gobierno desde tal óptica sigue atrincherado tratando de explicar lo inexplicable bajo el trivial y siempre útil argumento de “la guerra económica”.

Es decir que para molestar al pueblo “más alegre del mundo”, el venezolano silvestre, los imperialistas, todos salvo mister Trump, se llevan cargamentos de billetes y los esconden con lo cual los consumidores no pueden adquirir lo que les venga en gana y en consecuencia la ciudadanía se encabrita con su gobierno –para algo según dragonea el Presidente los venezolanos ganamos el mayor salario mínimo del universo-.

La oposición polarizada tampoco atina el mingo incapaz explicar nada, soñando con administrar por si misma el petroestado, enredada con un carnet de la patria que deberíamos sacar todos los opositores para evitar nuevas Listas de Tascón o callada la Mud ante una abusiva llamada a legalizarse los partidos bajo condiciones leoninas, dictadas por la señora Lucena, a quien todos a una en la oposición parlamentaria han debido mandar a lavarse la falda, ahora inventan esos opositores, por traspuesto, que los billetes de a 100 aparecidos en Paraguay… tenían como destinatario Evo Morales, quien según el inventor de esta fábula, cambiaría los billetes marrones en Bolivia a la tasa oficial de 10 por dólar estadounidense.

¡Quien escribió semejante pendejada –¿no sabe que el gobierno carece de 24. 000 dólares para pagar el mono con la ONU?- que para colmo involucra a Interpol según “fuentes secretas”… más bien debería dedicarse a escribir novelitas de espías!

La verdad es simple y explica tanto el silencio del gobierno como las boberías de la Mud.

Perú, junto con Colombia y Paraguay son los países donde más dólares falsos se confiscan. Y los mejores especímenes falsos los fabrican en Colombia y Paraguay. https://es.panampost.com/sabrina-martin/2016/09/18/peru-dolares-falsos/

¿Y desde el gobierno qué responderá el post doctorado Pérez Pirela ahora haciendo lobby para desbancar a Ernesto Villegas como ministro?

¡Nada mijo, qué va a decir ese pajarito: La verdad no está hecha para polarizados!

El billete venezolano de a 100 –también el de 50- está fabricado con el mejor papel del mercado. De hecho y debido a la brutal devaluación que azota la economía venezolana desde la llegada de los bolivarianos al poder… esos billetes valen, solo en papel, entre 6 y 12 veces su valor facial.

Es decir que los expertos falsificadores colombianos, peruanos y paraguayos pueden convertir un magro billetico nuestro de a 100 Bs. en uno nuevo de 100 dólares americanos que vale 4. 300 veces el original…

Ese negocio es mejor que trasegar cocaína: Nada que involucre a don Evo Morales, no es necesario.

Quien en cambio sí debería estar alerta es el Presidente… ¿acaso no es Nicolás Maduro el responsable de que haya tanta disparidad entre el valor del dólar que enriquece a sus amigotes… y el que usan los comerciantes para calcular los elevadísimos precios que pagamos en bodegas y super mercados?

¿Seguirá Nicolás Maduro permitiendo que florezca ese “negocio”? ¿Qué dirá del tema Donald Trump a quien el valiente y antiimperialista gobierno bolivariano no toca… ni con el pétalo de una rosa? ¿Será por eso –o por hacer otro negocio- que anunciaron el año pasado la acuñación de monedas de a 100?

El caso no es penal porque no hay delito en sacar del país dinero sea electrónicamente o en mochilas y la Interpol no tiene hasta hora vela en ese entierro… pero en un país serio por menos irresponsabilidades se busca otro gobierno…