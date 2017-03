Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 6, 2017 2:17 pm

El abogado, político y presidente del Centro de Políticas Públicas (Ifedec) Eduardo Fernández, en entrevista por Globovisión señaló que el fallecido presidente Hugo Chávez no estaba preparado para ejercer el cargo de Jefe de Estado.

Fernández aclaro que Chávez “nunca se preparó para ser presidente de la República, le tocó administrar una inmensa riqueza sin estar preparado para presidente, él estaba preparado para ser un oficial de la armada”. Asimismo comentó que tenía que administrar un país y se despilfarraron esas riquezas.

En cuanto a las elecciones regionales, consideró que “es inadmisible que se prolongue indefinidamente” la celebración de éstas elecciones.

Además señaló que los venezolanos están preparados para que los políticos les digan la verdad y no hagan promesas que no van a cumplir: “Hay que hacer un esfuerzo por construir una alternativa que diga la verdad”. Señaló que es necesario decirle la verdad al pueblo venezolano, que la situación no va a mejorar inmediatamente.

Al ser consultado sobre si está de acuerdo o no con una salida que no sea por la vía democrática, Fernández respondió: “Una salida inconstitucional es un salto al vacío, desearía que los venezolanos no pasáramos por eso porque se agravarían los problemas de la población”.

“Quisiera que el Gobierno que tenemos fuese mejor, que la oposición que tenemos sea mejor, que los anaqueles de los supermercados no estuvieran vacíos” expresó.