Mar 6, 2017 7:54 am

Para el expresidente del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios -Indepabis-, y ex ministro de Comercio Exterior, Eduardo Samán, el Gobierno debe reconciliarse con el sector farmacéutico de manera inmediata.

“El gobierno debe reconciliarse con el sector financiero y las divisas asignadas deben llegar a los medicamentos necesarios para la población venezolana. Algunas farmacias están traficando con los medicamentos y sobrecargando los precios”, indicó Samán este lunes durante una entrevista en el canal de noticias Globovisión.

“Los medicamentos de uso masivo es necesario que la Sundde coopere porque no se vigila efectivamente sobre los pocos medicamentos que se están elaborando.

Los medicamentos de alto costo deben ser evaluados porque los tratamientos son para enfermedades graves. Nuestra lista es excesiva y la cobertura mucho mayor.

Barrio adentro es un sistema que tiene los medicamentos garantizados”, dijo.

Sobre las denuncias realizadas con la vía de localización de medicamentos,0-800-Salud, Samán insistió en que el mismo no funcionó “porque no estaba siendo dirigido por farmacéuticos ni estudiantes de farmacias, era un centro de salud dirigido por otros profesionales. Así como también el FarmaPatria, éste llevaba las guías de movilización de cada uno de los medicamentos que llegaban al país y no colaboró con el 0-800-Salud para una mejor localización de los mismos”.

El también farmacéutico insistió en que “para este año se prevé mejores ingresos a través del Arco Minero. Estamos en una situación donde hay buenas perspectivas para el país”.

Comparó el precio de los medicamentos con el precio del café. Que un medicamento valga menos que un café también es una exageración y una distorsión de los precios”.

A su juicio “en Venezuela no hemos construido un sistema público de salud efectivo, porque no se ha logrado incluir a los estratos medios de la sociedad”.

