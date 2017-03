Publicado en: Entretenimiento, Titulares

Mar 6, 2017 11:14 am

La actriz Erika Schwarzgruber no tuvo pelos en la lengua para decir lo que pensaba de un famoso programa de chismes venezolano.

Durante una entrevista concedida al programa “Sábado en la noche” de Globovisión, la actriz aclaró los rumores sobre su supuesto embarazo e hizo referencia al programa de farándula “La Bomba” transmitido por Televen, quienes días anteriores habían dado la noticia que Erika habría adelantado su boda porque al parecer está embarazada.

El chisme molestó de tal manera a la actriz quien dio fuertes declaraciones catalogando al programa como “de bajo presupuesto”

“No pueden hablar de la vida privada de las personas sin saber qué dicen”, refiriéndose al supuesto embarazo que ella desmintió.

“Yo le agradezco por nombrarme en su programa pero traten de no hacerlo. A mí me da igual” Sus declaraciones fueron compartidas a través de las redes sociales, donde algunos periodistas no dudaron en criticarla.