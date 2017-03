Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 6, 2017 2:03 pm

Carlos Moreno, coordinador mundial de la ONG Estudiantes en el Extranjero, explicó que el problema de la adjudicación de divisas a los estudiantes venezolanos en el exterior, que comenzó hace tres años, se ha convertido en una crisis migratoria, reseña Unión Radio.

“Miles de estudiantes tuvieron que quedarse en los países donde estaban haciendo carreras universitarias porque el Centro de Comercio Exterior (Cencoex) nunca aprobó sus divisas, no tuvieron dinero ni para regresar ni para alimentarse, entonces decidieron quedarse y ahora el rollo es migratorio porque, al no cumplir con los requerimientos del pago de la matricula, inmediatamente cancelan la visa y se convierten en indocumentados y esto está pasando en diferentes países del mundo”.

Rechazó que los estudiantes tengan que mendigar las divisas al gobierno. “Ha sido una retaliación contra nosotros, nos hacen sentir como si no fuéramos venezolanos, como si estuviéramos abusando de un sistema que ellos mismos crearon (…) Esto es un derecho que nosotros tenemos, pero este sistema es de mendicidad”.

Moreno cuestiona que los estudiantes venezolanos en el exterior hayan sido obligados a vivir en una condición de apátridas, es decir carentes de una nacionalidad legal. “Apátrida no es alguien que vende a su país, apátrida son personas que no tienen un estatus migratorio o jurídico determinado. Aquí hay muchachos que están indocumentados y además no tienen pasaporte porque ni siquiera para eso dan divisas”.

Destacó que legisladores de Estados Unidos nos están llamando los nuevos refugiados modernos.

Moreno describió que muchos jóvenes venezolanos están viviendo en míseras condiciones, muchos viven en refugios. “Hemos tratado de conciencia en el gobierno para buscar salidas a corto plazo para ayudar a los estudiantes”.

Explicó que en la capital española, Madrid, la ONG Estudiantes en el Extranjero está trabajando con la oficina de refugiados de la ONU para darles a los estudiantes un estatus migratorio especial dentro del Reino de España y en EEUU, se está tratando de conseguir trabajos temporales a los jóvenes así sean indocumentados.

“La AN de Venezuela el pasado septiembre declaro en emergencia migratoria a los estudiantes y jubilados y pensionados en el exterior y ese documento ha sido un instrumento jurídico determinante en las diligencias en el exterior”.