Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 6, 2017 11:08 am

El dirigente de Voluntad Popular en Carabobo, Salvatore Lucchese, consideró este lunes que el proceso de renovación de la militancia de los partidos políticos, tal como lo ha concebido el Consejo Nacional Electoral (CNE), es una trampa que busca -a través de subterfugios- dejar fuera del juego político a partidos con mayor fuerza, razón por la cual instó a todas las organizaciones que hacen vida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) a estar alertas ante las irregularidades presentadas durante el primer fin de semana, y pidió a la Unidad fijar una posición firme lo antes posible para evitar otro golpe más en contra de la democracia venezolana.

Nota de Prensa

“Hago un llamado a la Mesa de la Unidad Democrática, a los partidos que hacen vida en esta organización y a la sociedad civil organizada, a estar alertas de este proceso al que nuevamente asistimos en situación de desventaja, pues aparte de que no se instalaron el número de máquinas requeridas, de que no contamos con el número de centros de validación adecuados, de los retrasos y todo lo que hemos denunciando reiteradamente, ahora resulta que los partidos políticos que acudieron a actualizar el registro de su militancia no quedaron con constancias del número de personas que asistieron a validar, porque a los operadores de las máquinas, el CNE no se les autorizó a dar esa información”.

Lucchese aseguró que éste es un proceso de las propias organizaciones que están acudiendo a inscribir a su militancia, razón por la cual es contradictorio que no se queden con un registro del número de personas que acudieron a inscribirse. “Luego vendrán con el cuento de que no acudió el número de personas requerido, o aplicarán otra vez la artimaña que usaron para la recolección de firmas del referéndum del año pasado, donde presionaron a muchas personas a retirar sus firmas, pero nunca llamaron a quienes quedaron excluidos a validar, para finalmente salieron cantando fraude”.

El dirigente de la tolda naranja cree que para evitar que el CNE logre cristalizar la trampa planificada desde Miraflores, las próximas jornadas deben estar acompañadas por la presencia activa y pacífica de la sociedad civil en la calle, independientemente de la militancia, siguiendo el reciente ejemplo de Ecuador donde gracias a la presión del pueblo se evitó que el ente comicial del país sureño cometiera el fraude electoral que estaba planificado para evitar la segunda vuelta y dar como ganador al candidato de continuismo.

“Parece que los venezolanos no hemos logrado levantarnos del desencanto que produjo la mesa de diálogo. La MUD debe rápidamente comenzar a dar indicios claros de firmeza ante el régimen de Maduro y reconquistar a la gente con objetivos claros de lucha, pues sólo con la presión de la gente en la calle lograremos evitar la ilegalización de nuestros partidos, que es el único objetivo de este circo montado entre el poder Ejecutivo, el Tribunal Supremo de la Injusticia y las comadres del CNE”.

Lucchese se preguntó por qué, cuando ya estamos en el tercer mes del año, todavía no se ha fijado una ruta que presione al gobierno a cumplir con la Constitución, realizando las elecciones que están en mora.

“Los dictadores no van a contarse, menos ahora que se saben perdidos. Es tiempo de que comencemos a actuar, pues no es suficiente saber que somos mayoría, debemos hacer valer esta mayoría, para meter a las instituciones secuestradas por este régimen en el carril de la legalidad y la Constitución. Esto no va a suceder solo. Esto debemos hacerlo valer con lucha. La mejor Venezuela no es algo que nos caerá del cielo; es algo que debemos construir con el esfuerzo y la participación de cada uno de nosotros”.