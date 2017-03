Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 6, 2017 10:32 am

El pasado sábado 4 de marzo inició el proceso de validación de las organizaciones políticas que no han participado en los últimos procesos electorales o no han obtenido más del 1% de votación en los mismos.

Nota de prensa

El Coordinador Nacional Político (E) de Voluntad Popular, Juan Andrés Mejía, a través de su programa de Periscope “#HablandoDe”, se refirió al tema y señalo que una cosa es que los partidos deban relegitimarse, cumpliendo las leyes y normativas vigentes, y otra muy diferente son las condiciones puestas para esa relegitimación.

“El CNE tiene la función de facilitarle a los venezolanos el poder expresarse electoralmente, pero ha hecho todo lo contrario, como nos tiene acostumbrados últimamente. Lo que va a ocurrir aquí es que una cantidad importante de partidos políticos van a quedar ilegalizados de facto, sin que hubiera una razón para que eso ocurra”, señaló.

En el proceso de validación podrá participar cualquier persona inscrita en el CNE hasta el año 2015, con cédula de identidad laminada. Cada persona podrá validar en cualquier punto del CNE ubicado en el estado en el que esa persona vote.

El proceso tiene una duración de 10 fines de semana consecutivos en los cuales deben legitimarse 59 partidos distribuidos en grupos de 6 por cada fin de semana. Para considerarse que superó el proceso de validación, este debe obtener las firmas equivalentes al 0.5% del registro electoral en, al menos, 12 estados del país.

Las máquinas dispuestas por el ente electoral funcionarán 7 horas cada día, es decir, 14 horas por fin de semana. Sin embargo, si se dividen esas 14 horas entre los 6 partidos dispuestos a validar, cada uno tiene realmente 2,3 horas para hacerlo.

A juicio del parlamentario, la cantidad de máquinas disponibles no es suficiente “no hay la capacidad instalada para que 6 partidos se validen por cada fin de semana y solo por eso, más allá de la capacidad de movilización que tenga cada partido, habrá organizaciones que no lo lograrán”.

Mejía señaló, la importancia de entender que cada votante podrá validar efectivamente una sola vez, ya que a pesar de que uno pudiera ir todos los fines de semana a validar, el sistema tomará como válida solo la última huella y anulará las anteriores.

En cuanto a las posibilidades de que Voluntad Popular salga airoso del proceso, Mejía se mostró optimista: “vamos a lograrlo porque tenemos la fuerza, la convicción, la organización, la gente y las ganas de seguir luchando por la democracia en Venezuela”.

Sin embargo, Mejía aclaró que su postura y la de su organización política era que la Unidad, en conjunto, debió haberse abstenido de participar en este proceso por considerarlo “un proceso arbitrario, que vulnera los derechos de los electores, nos pone a pelear entre nosotros y que se ha convertido en una excusa para seguir ganando tiempo y no convocar las elecciones regionales y municipales”.

“Si nos absteníamos todos, seguía estando vigente la tarjeta de la MUD con la que podríamos seguir participando en próximos procesos electorales. Ese planteamiento lo presentamos ante la Unidad y no hubo acuerdo, varios partidos estaban convencidos de participar y en ese escenario no podíamos ser los únicos que no lo hiciéramos porque le poníamos en bandeja de plata las razones para que el gobierno nos ilegalizara”, sentenció.