Mar 6, 2017 5:46 pm

El estadounidense de origen cubano Mike Rojas será el mánager de los Leones del Caracas para la temporada 2017-2018, mientras que Yorvit Torrealba lo acompañará en el cuerpo técnico como coach de banca, reseñó el equipo en su sitio oficial.

“Estoy muy emocionado por esta oportunidad de dirigir a los Leones del Caracas y ya estoy ansioso de que empiece la campaña”, dijo Rojas desde Lakeland, Florida, tan pronto firmó su contrato con el conjunto.

Rojas es actualmente mánager de los Toledo MudHens, filial Triple A de los Tigres de Detroit y tiene una amplia trayectoria como técnico en el béisbol estadounidense donde ha sido coach de bullpen de los Marineros de Seattle (2014-2015), de los Tigres de Detroit (2011-2013) y coordinador de ligas menores de Detroit (2008-2010).

Además, el estratega tiene 12 temporadas de experiencia dirigiendo en ligas menores desde los niveles Rookie hasta Triple A en las organizaciones de los Medias Blancas de Chicago, los Astros de Houston, los Rojos de Cincinnati y Detroit. En el Caribe, Rojas, de 53 años, fue piloto de los Gigantes del Cibao en la 2007-2008 y asesor de los Tigres de Aragua.

“Rojas es el mánager AAA de una organización con la cual tenemos un gran número de nuestros jugadores venezolanos, y por consiguiente nos interesa tener las mejores relaciones. Tiene mucho contacto a nivel de las diferentes organizaciones, ha sido mánager en el Caribe, y recientemente ha estado muy cerca del béisbol venezolano como asesor de los Tigres de Aragua por lo que conoce muy bien las especificidades de nuestro béisbol”, explicó Luis Ávila, presidente de la organización. “Tiene la suficiente experiencia como para llevar una relación adecuada con el plantel, sin que eso signifique sacrificio de las normas de disciplina y comportamiento que estime necesario implementar”.

Asimismo, José Manuel Fernández, gerente deportivo de los melenudos, indicó que Rojas conoce cómo debe prepararse la divisa para la próxima temporada. “Sabe la realidad actual de nuestra liga. Tiene el liderazgo para encargarse del equipo”.

Aunque nunca ha dirigido en Venezuela, el nuevo estratega asegura tener conocimiento de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, no solo por su trabajo con Aragua sino por lo que su padre, “Cookie” Rojas le contaba de sus experiencias con el equipo y lo que él mismo pudo vivir en sus visitas a Venezuela.

“Sé cómo son los fanáticos allá. Si ganas se emocionan y te idolatran pero si pierdes son muy fuertes”, explicó. “Es muy emocionante vestir el mismo uniforme que mi papá y sería un honor llevarlo al campeonato. Espero que juguemos el béisbol como debe ser, salir todos los días y tratar de ganar todos los juegos”.

“Es una liga con muy buen nivel”, prosiguió. “Conozco la venezolana y la dominicana y para mí la de Venezuela está muy por arriba de la de República Dominicana”.

Rojas aprovechará la temporada de ligas menores para estrechar lazos con los peloteros y conocer a todos los jugadores que pueda. “Cuando en Toledo juguemos contra a alguno de nuestros peloteros, me les voy a presentar, decirles que somos una familia y que siempre les cubriré la espalda. Ellos cuentan conmigo y yo también con ellos”, dijo. Pero para aquellos a los que no se presente la oportunidad de conocer, el piloto contará con el apoyo de Torrealba en ese sentido.

“No lo conozco personalmente todavía pero sé que era muy buen cátcher y que es un hombre de béisbol. Estoy seguro que va a ayudarme bastante porque además conoce a los jugadores”, comentó Rojas. “No he revisado con calma el róster pero confío en que tenemos un buen equipo. Planeo llegar desde las prácticas para conocerlos. Yo soy el nuevo aquí y tengo que demostrarles a todos que estoy tan interesado en ganar como ellos”.

La directiva de Leones quedó satisfecha con el trabajo realizado por el ex careta la zafra pasada tanto como coach de primera base como de mánager al final de la ronda regular y por ello la oportunidad de que sea la mano derecha del estadounidense en la próxima zafra.

“Estamos satisfechos con lo hecho por Yorvit en su corta experiencia como técnico”, dijo Ávila. “Estar trabajando junto con Rojas debe ser aprovechado para aumentar su experiencia en esas funciones y, a la vez, apoyar a Rojas por su conocimiento del grupo de jugadores nativos y su liderazgo delante de ellos”.

“Hizo un trabajo importante el año pasado como mánager interino y queremos que siga desarrollando su carrera como coach dentro de la organización”, agregó Fernández.

Para Torrealba es un honor poder estar al lado de Rojas en la dirección del equipo y agradeció la confianza de la directiva en brindarle una nueva oportunidad.

“Estoy sumamente contento de que me hayan tomado en cuenta para este cargo”, dijo el ex receptor. “Es un cargo que asumo con mucha responsabilidad y que además me va a servir para más experiencia en mi meta para ser mánager “.

“Mike Rojas es un hombre que tiene bastante experiencia y habla los dos idiomas lo que va a ser bueno para la comunicación de los muchachos”, continuó. “Ya voy a ponerme en contacto con él para ponerme a su orden, ayudarlo a conocer un poquito mejor al equipo y a lo que puede hacer cada uno de los jugadores para que después él decida. Esperemos que con el favor de Dios este año lleguemos al campeonato”.

Además de asumir el rol de coach de banca, Torrealba también tendrá funciones de asesor a la gerencia deportiva durante el receso de temporada.

“Se trata de apoyar a la Gerencia Deportiva en evaluar a posibles importados y a jugadores criollos en desarrollo, desde el punto de vista de sus actitudes y aptitudes en el terreno”, explicó Ávila sobre sus funciones.

“Estoy muy agradecido con el señor Ávila y José Manuel por tomar en cuenta mis comentarios, mis observaciones y mis consejos. Todo es en base obviamente a la mejoría del equipo. Algunas veces hay que tomar decisiones difíciles pero todo lo que sea mejor para el equipo para lograr la meta que es el campeonato”, concluyó Torrealba.

La directiva melenuda espera dar a conocer el resto del cuerpo técnico en los próximos días para comenzar las reuniones de trabajo del staff de coaches con miras a la próxima campaña.