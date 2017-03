Publicado en: Actualidad, Economía

El petróleo es más abundante de lo que usted puede imaginar. Y seguimos encontrando formas más fáciles y más económicas de sacarlo del suelo.

Por James Conca en Forbes / Traducción libre del inglés por lapatilla.com

En 1938, el famoso geólogo M. King Hubbert propuso el concepto de pico petrolífero, que se define como la extracción de la mitad de las reservas de petróleo convencionales recuperables. Después de eso, la producción de petróleo disminuye y no puede mantenerse al día con la creciente demanda a medida que la población continúa aumentando.

En la época de Hubbert, la mayoría de las reservas convencionales de petróleo ya habían sido descubiertas. Hubbert predijo que la producción estadounidense alcanzaría su punto máximo en 1969, y al parecer alcanzó su punto más alto en 1970. Se suponía que las reservas mundiales llegarían a su máximo alrededor de 2010 (véase la figura).

Sin embargo, hace unos 20 años, la industria realmente saltó adelante en las tecnologías para encontrar petróleo y extraerlo. Particularmente con el fracking.

Esto cambió todo.

Spencer Dale de BP lo resumió muy bien: “Por cada barril de petróleo consumido en los últimos 35 años, se han descubierto dos barriles nuevos”. Y esto no muestra señales de desaceleración en el corto plazo. El pico del petróleo probablemente se ha movido por cien años o más.

Mientras hablamos de disminuir nuestro consumo de combustibles fósiles, es fácil olvidar que los humanos les resulta muy difícil no usar de lo que tienen mucho. Y tenemos mucho petróleo. Y gas. Y carbón. De hecho, Estados Unidos tiene más petróleo, gas y carbón que cualquier otro país del mundo.

Los combustibles fósiles son depósitos de hidrocarburos en la tierra. Los tipos convencionales son petróleo crudo, carbón y gas natural. Estos depósitos se forman a partir de los materiales orgánicos en cuerpos de organismos muertos largamente atrapados en sedimentos acumulados, y enterrados por tiempo geológico.

Para el petróleo, estos fueron principalmente organismos marinos como el plancton depositado en los últimos 600 millones de años, aunque la mayor parte del petróleo se formó entre 65 y 2 millones de años atrás.

Para el carbón, fue el material vegetal principalmente de los bosques depositados durante el período Carbonífero entre 350 y 270 millones de años antes de que los microbios se hubieran desarrollado y pudieran romper la lignina, las partes duras reales de la madera.

Los combustibles fósiles se forman cuando estos materiales orgánicos se calientan y se prensan mientras son enterrados profundamente en la tierra. El gas natural consiste en los componentes volátiles procedentes del petróleo, principalmente metano (CH4), pero también algo de etano, propano y butano. El petróleo y el gas convencional rara vez se encuentran en el sitio original de formación. El carbón no emigra de su sitio original de deposición.

Debido a que el petróleo y el gas son fluidos y menos densos que la roca, ambos migran lateralmente y verticalmente a través de rocas más permeables hasta quedar atrapados debajo de rocas densas e impermeables que han sido plegadas o falladas en una forma ventajosa para atrapar. El petróleo y el gas se extraen de estas trampas convencionales, o depósitos, a través de pozos perforados desde la superficie.

Sin embargo, los depósitos no convencionales son principalmente aquellos en los que el petróleo y el gas no pueden migrar a las trampas convencionales, pero están atrapados en los estrechos y pequeños poros y fracturas de estas rocas apretadas, principalmente las lutitas y las areniscas apretadas que no son muy fluidos como los aceites pesados y alquitranes. La capacidad de explotar seriamente estas reservas no convencionales no existía prácticamente antes de 2000.

Piense en un petróleo convencional versus uno no convencional como donas de jalea versus tiramisú (ver figura). La perforación en fuentes convencionales es como introducir un pitillo en una dona de jalea – el petróleo está atrapado en una gran formación única que sólo fluye a presión.

Arabia Saudita tiene un montón de donas de jalea realmente grandes. Los Estados Unidos tiene un montón de tiramisú, además de algunas donas de jalea bastante buenas también. Pero seguimos encontrando más tiramisú.

La fracturación hidráulica de estas rocas nos ha permitido recuperar gas y petróleo de estas rocas apretadas, y la perforación horizontal, así como la perforación de cuerdas direccionales de un solo pozo, han permitido localizar con precisión estos depósitos, haciendo la recuperación económica . Si el crudo es grueso y alquitranado no fluirá en absoluto, al igual que las arenas de alquitrán de Alberta, y debe ser removido usando calor, vapor o disolventes y mezclado con crudo más fluido para el transporte.

Desafortunadamente, el costo ambiental de los no convencionales es aún mayor que para las fuentes convencionales.

Las reservas mundiales de petróleo y gas se estiman de cuatro maneras:

1) las que son económicamente recuperables (esto es lo que se usa más a menudo), también conocidas como reservas probadas,

2) aquellas que son técnicamente recuperables (creemos que podríamos recuperarlas en el futuro),

3) reservas totales o in situ (la cantidad total de petróleo y gas que conocemos, pero sabemos que todavía no podemos sacarla todo), y

4) Reservas desconocidas (las que todavía no conocemos, principalmente bajo capas de hielo).

Solamente usamos las dos primeros para estimar las reservas globales de petróleo, y así siguen cambiando a medida que desarrollamos nuevas tecnologías y encontramos nuevas reservas no convencionales.

Sorprendentemente, el acceso a tanto petróleo no significa que el precio bajará o se quedará abajo. El precio del petróleo es político y está fijado por los grandes actores, en particular por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), encabezada por Arabia Saudita, de una manera que maximiza los beneficios y controla la oferta y la demanda.

Demasiado petróleo en el mercado significa que los precios caen y los países productores de petróleo no ganan tanto dinero como quisieran. Demasiado poco petróleo en el mercado significa que el precio se dispara y la gente empieza a usar menos petróleo, se vuelven más eficientes y se mueven hacia fuentes no petroleras como los vehículos eléctricos. Y ello es malo para los países productores de petróleo

Por lo tanto, es un paseo en la cuerda floja para los productores de petróleo.

Como era de esperar, estas nuevas tecnologías, y la inundación de fuentes no convencionales, han causado algunos trastornos políticos y económicos. Los precios de petróleo habían estado alrededor de $ 100 / bbl durante varios años hasta 2014. Pero como el petróleo de lutitas comenzó a inundar el mercado global, el precio comenzó a caer en 2014. Normalmente, cuando eso sucede, la OPEP corta la producción para volver a subir los precios.

En su lugar, Arabia Saudita inició una guerra petrolera contra Estados Unidos al negarse a recortar la producción en noviembre de 2014. Se trataba de un intento de arruinar a los productores de petróleo de lutitas de los Estados Unidos y de retardar el flujo de ese crudo estadounidense al mercado mundial.

De hecho, la OPEP aumentó aún más la producción de petróleo, lo que hizo que los precios del petróleo bajaran aún más, llegando finalmente a unos 30 dólares / barril en 2016, un precio al que los productores de lutitas no pueden ni siquiera compensar.

Inicialmente, esta guerra petrolera hizo que la industria de petróleo de lutitas de los Estados Unidos se volviera más delgada y magra cuando los grandes como Exxon compraron a los pequeños que iban a la quiebra. Pero eventualmente, incluso los grandes tenían que disminuir la producción de petróleo de lutitas, e incluso algunas reservas convencionales fueron cerradas.

Así que la guerra del petróleo parece haber funcionado para los saudíes y la OPEP. De acuerdo con Chris Helman de Forbes, la táctica de Arabia Saudita ha detenido el boom de las lutitas y también ha asustado a toda una generación de exploración en aguas profundas y árticas. “El 75% de las plataformas de perforación de EEUU están en bolas de naftalina y las tripulaciones de fracking han sido lanzadas al viento”.

Los precios del petróleo están subiendo más de $ 50 / bbl y se mantienen firmes.

El petróleo no convencional todavía está ahí, es sólo que la OPEP hará que no sea muy económico recuperarlo hasta que realmente lo necesitamos.

Pero ciertamente, el pico de la oferta ya no está a la vista.

El Dr. James Conca es un geoquímico, experto en energía. Síguelo en Twitter @jimconca