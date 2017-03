Publicado en: Opinión

Mar 6, 2017

No debe sorprendernos que se anuncie -a pesar de haberlo negado-, la reinstalación de la Mesa de Diálogo entre el régimen y la oposición formal. O sea, la organizada, dividida y comprometida. Ciertamente en las conversaciones, los partícipes han llegado a la conclusión que Estados Unidos dejó de amenazar y ha comenzado a actuar, endureciendo su posición de aversión contra Maduro y quienes le acompañan.

Situación que obliga a cavilar acciones urgentes, que, aunque dolorosas para algunos, serán de conveniencia para la politiquería, que, al final, se impondrá a pesar de los reparos. Básicamente porque sancionados, corruptos y boliburgueses no operan solos, forman parte de pandilleros mafiosos de astutos conocimientos financieros. El dinero necesita cómplices, testaferros y especialistas -buenos, oportunistas o mediocres- para refugiarse, reproducirse y hasta perderse, que también sucede. ¿Será esta la razón para un nuevo diálogo?

En 2014, la Secretaria de Estado Adjunta Roberta Jacobson reveló ante el Congreso, que voceros de la MUD le solicitaron no sancionar putrefactos del gobierno. Hoy, se plantea el mismo dilema, con el agravante que las investigaciones del Departamento del Tesoro, se especula, han surgido comprometidos con la oposición formal que, por su oculta posición cómplice, darían al traste con aspiraciones. Se correrá la cortina de conexiones y conchupancias. Complicidad y sociedad -no es lo mismo que socialismo-, alcanzadas por la luz pública, como útiles, ventajosas, serviciales e hipócritas que realmente son y nada tienen que ver con presos y exiliados políticos, hambre y falta de medicamentos.

Sanador para el país, descubrir cómo algunos de buenas familias y mejores colegios, maltratan memorias familiares y devastan apellidos, en la imperturbable compañía de hijos del pueblo que han crecido sus cuentas bancarias y propiedades con inexcusable pero explicable velocidad. No es la problemática de la economía mal manejada, sino la desvergüenza criminal de la economía aprovechada por bandidos que no paran de abultar sus bolsillos con dineros mal habidos.

Senadores estadounidenses evalúan con la nada complaciente rigurosidad americana, denuncias y aconteceres en Venezuela, con clara voluntad de incrementar la presión sobre el régimen. Convencidos de conformar una alianza internacional que aplique coordinadamente sanciones, además de respaldar el esfuerzo del secretario general de la OEA, Luis Almagro, para que, de comprobarse violaciones a la Carta Democrática Interamericana, se aplique.

Las instancias internacionales pueden ejercer acciones diplomáticas inteligentes y cuidadosamente elaboradas, que desvirtúen excusas y reclamos de atentados contra la autodeterminación de los pueblos y aquel slogan de: Venezuela se respeta, siempre en boca del Presidente y la sonriente Canciller. Esas instancias con el amparo de Washington, tienen enorme y creciente oportunidad de reunir voluntades, expresiones individuales y colectivas de zozobra e incluso de indignación, sobre la desgracia que asola a Venezuela, convirtiéndolas en posición coherente, seria y eficiente, a la que lleva años fracasando y dejándose arrinconar, por el régimen y sus maneras autoritarias.

No se trata de una invasión militar –inaceptable-, sino de algo mucho peor para el oficialismo, generalizar la convicción de la inmoral inconstitucionalidad que se sigue profundizando en el fétido pantano económico, político, social y violatorio de toda ley en el cual están hundiendo a los venezolanos.

Alentar al mundo para que introduzcan sanciones contra testaferros y funcionarios involucrados en narcotráfico, corrupción masiva, violación de los derechos humanos y destrucción de la democracia. Las condenas multilaterales son más efectivas para bloquear activos. Además, conllevan a la censura global que arrebata a malhechores y cómplices, la oportunidad de presentarse como mártires con el discurso manipulado para ignorantes e ingenuos, de una lucha antiimperialista contra oligarcas y derechas.

El diálogo fracasó, sólo sirvió para oxigenar y fortalecer a Maduro. ¿Quién tiene dudas? Pero la complicación es más densa, el oficialismo más que conservar el poder, lo ha convertido en un problema de sobrevivencia para el país y muchos involucrados en cuestiones non sanctas que estarán impedidos para disfrutar sosiego y tranquilidad. Consientes, que la justicia internacional los buscará y juzgará donde vayan y/o encuentren refugio, para que rindan cuentas de presuntos abusos, lavado de capitales, quebrantamiento de los derechos humanos y, si fuera el caso, por actos de defraudación al erario y finanzas públicas, e incluso a la salud social por tráfico de drogas.

La oposición, no logra superar la acusación de golpistas y violentos, que casi a diario les recuerda el gobierno. Victimas del chantaje, el oficialismo ha logrado penetrar ciertos miembros de la MUD, por diferentes vías y buenas razones, para que se sienten a dialogar. El argumento utilizado, la protección vaticana y de Su Santidad, además, la posibilidad de una reacción indeseada de rebeldía ciudadana, perjudicial e inconveniente a intereses cogollericos. Y en profundidades de sospecha, más de un encubridor y colaborador agazapado, medita, de darse la situación, acudir al programa de “testigos protegidos” para salvar lo salvable a cambio de hundir a conocidos y unos cuantos insospechables. ¡Hay mar de fondo!

Son muchas las evidencias y testimonios que permiten deducir la existencia de acuerdos entre el madurismo/PSUV y parte de la MUD. Es la única manera de explicar y que se entienda, lo que no tiene explicación. No es posible cometer tantos errores durante tanto tiempo, a menos que sean tarados y deficientes mentales, que no lo son.

A ningún involucrado le interesa un evento no programado, sólo quieren compartir espacios en base a conveniencias y ambiciones; por eso, unos se concentran en el tema electoral y otros en sabotearlo. Pan y circo, -pan no hay, circo mucho-, para luego pedir apoyo al pueblo, pero sin cambiar, sólo para obtener gobernaciones y alcaldías. Suena mal, terrible. Pero la realidad luce incontrovertible.

Y Dios libre, a quienes se atrevan exteriorizar dudas, porque serán objeto de insultos, denunciados como enemigos y fraccionadores de la unidad, rechazados y adjetivados como guerreros del teclado y radicales. La justificación de los comprometidos para tales vejaciones es que, como la MUD, es lo único que existe, estamos obligados a bajar la cabeza, reverenciar sus excelencias y agradecerles que sigan entregando sin discusión y a placer nuestro futuro.

¡Pues no, así no es! y para su angustia, lo único que hay, es la creciente molestia, decepción y voluntad de no seguir dejados de lado ni permitir que los decepcionantes e hipócritas sigan con pactos soterrados y negociaciones escondidas. Correrán la misma suerte y similar destino, que se han labrando a cuenta de todos nosotros, los ciudadanos que sí queremos un futuro promisor, trasparente y radiante.

