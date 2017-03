Publicado en: Entretenimiento, Titulares

Rosmeri Marval se ha residenciado en Miami, la actriz y modelo lleva poco tiempo en tierras extranjeras para crecer en sus proyectos profesionales.

Esto no ha sido un impedimento para que siga deleitando a todos sus seguidores a través de sus redes sociales, es por ello que ha publicados unas sensuales fotos en las playas de Miami.

En la orilla de mar, con un rostro hermoso y un sexy bronceado, Rosme dejó ver que está más bella que nunca y que las críticas sobre sus cambios de look y rivalidades con ex compañeras no la han opacado.