Mar 6, 2017 12:54 pm

El ex seleccionador venezolano Richard Páez Monzón desistió de lanzarse a la presidencia de la Federación Venezolana de Fútbol, argumentando que las “elecciones (son) viciadas e ilegales”, reseña

Laureano González, actual presidente del ente futbolístico, es el principal candidato para mantenerse en el cargo, al que llegó tras la detención de Rafael Esquivel tras el escándalo de corrupción en el seno de la Fifa.

“Se han elegido los representantes o delegados a dicha asamblea general en cada estado o asociación de una forma irregular, debido a que los estatutos y el reglamento electoral no fueron avalados por el Instituto Nacional de Deportes, los clubes del fútbol venezolano en su condición amateur (…) no han sido actualizados, ni legitimados en sus registros (…) la participación del universo electoral ha sido tendencioso y excluyente”, manifestó el movimiento Somos Vinotinto en un comunicado de prensa firmado por Páez y 37 ex jugadores y dirigentes que le apoyan.

“Por todas estas razones no podemos avalar ni convalidar con nuestra presencia estas elecciones amañadas de la FVF”, resaltó la nota.

Páez dirigió a la selección venezolana entre 2001 y 2007, protagonizando el llamado “Boom vinotinto” que la tuvo a las puertas de los mundiales de Corea-Japón 2002 y Alemania 2006.