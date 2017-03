Publicado en: Opinión

Mar 6, 2017 7:46 pm

La Plataforma telefónica de SALUDME sigue colapsada. Es imposible atender el universo de la mayor póliza de seguros en Latino América. Los usuarios tienen que esperar, que los proveedores de servicios logren comunicarse con el SISME SALUD 02125964100, para verificar si ciertamente esa persona está incluida. Son horas y horas. Mientras nada puede hacer. Ni siquiera le brindan los servicios básicos como tomarle la tensión o la temperatura. Nos seguimos preguntando ¿Qué paso con la plataforma tecnológica de CONNEXUM con la cual se resolvieron muchos problemas de los servicios APS y HCM, EMERGENCIA, por ejemplo? SIGUE OPERATIVA para las aseguradoras FEDERAL y LA PREVISORA. La decisión de sacarla correspondió al ex ministro conocido como el “mellizo del terror”. El autoadministrado ha sido peor, señor Ministro JAUA. Revise las coberturas vigentes. En algunos casos cubre más de 250 mil Bs pero debieran establecer un monto como el SISME UNIVERSITARIO. Sobre todo con el servicio funerario, que no alcanza ni para la cruz de flores.

La Superintendencia de Seguros bajo el principio de autotutela administrativa, debe dejar sin efecto la solicitud que criminalmente hizo el Ex Ministro, excluyendo la plataforma CONNEXUM, que ahora es del Estado y que la usan para beneficiar a un volumen ínfimo de usuarios que no son del Ministerio de Educación.

Publiquen los listados de los reembolsos médicos y funerarios. Sinceren los requisitos para que se puedan tramitar. Las deudas son grandes. Y la angustia de los afectados es mayor. Ni hablar de los jubilados que perdieron el beneficio de los medicamentos el 14 de mayo del 2014.

En días pasados y esto lo cuento porque lo viví con un “jubilado” que delante de mí reventó en llanto. Vive solo. Es viudo. Sus hijos se le fueron y el único que medio lo escucha soy yo, cuando llama a la radio. ¿Dónde QUEDO LA SOLIDARIDAD SOCIALISTA?

Señor Presidente ¿O usted miente o le mienten? El servicio de Salud del Ministerio de Educación NO FUNCIONA. Salga de su entorno. Investigue. Hable con los afectados, sin la presencia de los “aduladores” y de los que montaron el “guiso”.

REGION CAPITAL

¿Qué TRAMA EL PSUV? Vienen con más fuerza por la cabeza de varios líderes opositores: CASO HENRY RAMOS. Presuntos hechos de corrupción durante su gestión (por cierto aún vigente) y lo relacionan con su cuñado (un bolichico) y con Reinaldo Ramos DAGOSTINO. Mencionan a otro presunto pariente que tuvo o tiene contratos en el estado Monagas y que está radicado en Zulia. Se plantean también potenciar una línea interna contraria a su liderato.

RUMORES Siguen abundando en torno a favoritismo del gobierno por algunos partidos de la oposición y a quienes le darán el PLACET de validarse. De hecho, como se anunció Henry Falcón PASO EL EXAMEN o ¿Se copió? O ¿Venia “chuleteado”? De los cinco partidos que concurrieron a la cita, solo el suyo avanzó. Unas 70 mil manifestaciones obtuvieron los 6 partidos convocados, bajo las condiciones que se habían denunciado como INVIABLES. El CNE mantiene la desinformación sobre los próximos pasos como serían las consultas, las impugnaciones y validaciones y los reparos.

AVANZADA PROGRESISTA ¿PROGRESO? Cumplieron sorprendentemente el número mínimo de Manifestaciones: Apure con 2.635, Barinas 5.154, Cojedes 1.870, Falcón 5.103, Guárico 3.221, Lara 6.644, Mérida 3.210, Nueva Esparta 2.257, Portuguesa, 3.988, Sucre 4.009, Trujillo 2.792, Yaracuy 2.746, Delta Amacuro 875 y Vargas 2.277. En el caso de la Organización Movimiento Progresista su mayor nivel de movilización sería en los Estados: Trujillo con 2.076, Aragua 1.602, Monagas 1.348, Amazonas 513 y Zulia 646 pero queda fuera el partido del Gobernador de Amazonas. ¿Aquí no hay repechaje? El partido de HENRY FALCON, “supo escoger” las entidades donde participó y además la competencia que tenía era muy débil.

AHORA LE TOCA A VOLUNTAD POPULAR Se prepara para este fin de semana y ya el gobierno anunció una JORNADA SUPER EXTRAORDINARIA DE ALIMENTACION, SALUD, CARNET DE LA PATRIA y pare usted de contar, para conspirar contra sus esfuerzos. ¿Recibirán la ayuda de máquinas extras como las recibió AVANZADO PROGRESISTA en LARA?

Yo no acuso a nadie. Siempre he creído en la seriedad y la coherencia del Gobernador de LARA, sin embargo, como suelo repetir, en política los hechos hablan. Cada quien saque sus propias conclusiones. SIGO CREYENDO que es un error que la historia le cobrara a todos los partidos que participan porque solo están “LEGITIMANDO SU FUTURA CLANDESTINIDAD”.

VOLUNTAD POPULAR seguirá siendo el partido con mayor proyección de la oposición, mucho más con los constantes y abundantes ataques del gobierno contra sus dirigentes y su líder fundamental. A lo interno ellos están preparados para lo que se les viene encima: LA ILEGALIZACION Y PERSECUCION MASIVA DE SUS CUADROS. Decirlo es una cosa pero ¿Realmente están preparados para asumir una nueva plataforma de lucha?

OTRO LOGRO DEL GOBIERNO y del no tan “ignorante” Presidente, quien sigue entreteniendo a la MUD, al país y sigue sin resolver los grandes problemas y no da señales de mejoría. Sigue ganando la GUERRA POLITICA, a pesar de no tener la mayoría a su favor. NO HABRA ELECCIONES hasta que el gobierno termine (porque ya la inicio) la destrucción de la oposición formal. Creo que en cualquier momento, el país despertara con otro amanecer.

TACHIRA

LANZAMIENTO A DESTIEMPO a mi juicio del periodista Miguel Angel Rodríguez para la Gobernación. Su propuesta “TACHIRA NUMERO 1”. Plantea PRIMARIAS y lo acompañaron dos ex candidatos a la Presidencia. Plantea hacer primarias sin el CNE, lo cual es “ilegal” e inoficioso pues no tendrá efecto jurídico, sobre todo porque NO ESTAN ANUNCIADAS ELECCIONES y el peor error sería elegir candidatos sin un cronograma en mano. El tiempo mataría esas candidaturas y el gobierno solo jugaría a diferir más el proceso.

ZULIA

EXPECTATIVA Reina en el pueblo. Por donde usted camina, la gente se pregunta como aquella canción de Perales ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? Porque los jóvenes se están yendo del país. En la COL, hay sectores de barrios completamente solos. La obra CASAS MUERTAS viene a mi mente. El Gobierno Nacional hizo de la zona industrial un CEMENTERIO industrial. Solo los que como yo, por edad o por enfermedad, nos tenemos que quedar asumimos los retos de sobrevivir. Lógicamente el que GOBIERNA tampoco se quiere ir. Se repite la historia cubana.

ENFRENTADO a esta realidad se encuentra el Gobernador ARIAS. Apoyar a Maduro es ponerse una camisa de fuerza. Dentro del chavismo un 40% aproximadamente lo castiga y se aprovecha de la situación OMAR PRIETO. Por otro lado el 60% de los autocalificados NI-NI (Lo sean o no, ese no es el punto) tampoco les gusta su postura a favor del Presidente. Está muy expuesto. ¿Qué hacer? Comunicacionalmente no es mucho lo que puede lograr Esposito. Sobre todo con los “paralelos comunicacionales” que desde el PSUV, no se sacan el “mojón” del CHE, de la Revolución y nos califican a los que pensamos distintos como “agentes del Imperio”. Esos “paralelos” destruyen cualesquier posibilidad comunicacional de ARIAS e incluso del propio Maduro. Siguen hablando de la Guerra Económica, que el gobierno perdió, pero ellos se la atribuyen a los empresarios. EL REMATE es que la INSEGURIDAD sigue siendo su mayor debilidad. Biaggio es un héroe de Guerra. Estuvo en el Vietnam, en la Segunda Guerra Mundial, invadió Irak, carajo pero no puede con los “atracadores en moto”, “con los sicarios de la COL”, entre otros. La gente no entiende. Una señora me decía: “Yo compró un paquete de harina bachaqueado en 3500, eso es malo pero con esfuerzo lo compro. Lo que no puedo aceptar es que me maten un hijo para robarle el celular, los zapatos, etc”. El robo de celulares sigue siendo fuente de muertes, igual el de vehículos, los asaltos a residencias, robo en autobuses, atracos en motos, entre otros. La solución no es “salir a matar a diestra y siniestra” porque muchas veces la pagan inocentes. El bando que dirigen desde San Francisco se aprovecha de la coyuntura, con el agregado de que la OPOSICION en San Francisco, salvo la que hace GUSTAVO FERNANDEZ de Voluntad Popular, es inexistente. Muy temerosa. Un consejo: Señor Gobernador, los chinos, los ecuatorianos y los bolivianos han entendido muy bien este asunto de gobernar. Usted necesita CAMBIAR ese gabinete. REGRESAR Operadores políticos y potenciar los que le han sido útiles. LA INEFICIENCIA se la achacan al Gobernador y encuentro un acto de injusticia en esa postura: ¿Quién es el culpable de que la SUNDEE no haga nada? ¿Qué las pulgas, las playitas y los mercados populares sean templos de los “bachaqueros” de alimentos y medicinas? ¿Del matraqueo policial y militar en todos los niveles? ¿De que no haya pasaportes? ¿De que algunos consejos comunales se roben el CLAP? ¿De la descontrolada INFLACION?

INSOLITO El SEBIN Zulia, no obstante la orden judicial se negó a darle libertad el viernes pasado al Concejal de Primero Justicia Jorge Luis Gonzalez. Que papelón el de nuestros jueces. Ni hablar del desaparecido e inexistente DEFENSOR DEL PUEBLO. Gracias a Dios HOY ya se concretó su libertad.

SALUDOS a UNT, por cumplir un año más de existencia. De cara al futuro mucho que corregir. Hoy tiene al frente su mejor carta, el propio Manuel Rosales. Muchas contradicciones y errores. No hemos hablado. Lo haremos en su momento.

JUAN PABLO GUANIPA sigue deshojando la Margarita. Un nuevo estudio de opinión lo coloca al frente. ¿Se atreverá a hacer un “GUANIPAZO” como respuesta contundente del liderazgo que dice ostentar? Esperemos. Las encuestas no ganan elecciones, solo ayudan a direccionar acciones.

UN HOMBRE Que ésta claro es NESTOR RINCON. Sin ofender. Sin señalar a nadie en particular DENUNCIA con dureza: “Descaradamente la mayoría de los alcaldes, gobernadores y funcionarios del gobierno nacional, durante las últimas décadas, se han aliado con EL DEMONIO DE LA ADJUDICACION DIRECTA para arruinar a Venezuela y a los venezolanos. Este perverso subterfugio es el favorito de los funcionarios corruptos para otorgar contratos a sus amigos o socios para enriquecerse de manera rápida sin trabajar. Las contralorías municipales, estadales y nacional comprometidas con los gobernantes de turno, lucen como cómplices de este crimen que se ha masificado como un cáncer que descuartiza los fondos públicos, propiedad de todos los venezolanos”. (Léalo completo en varios portales)

NO ENTIENDO ¿Cómo es que hay medios en el Zulia, que no es PANORAMA (“Gobiernero por tradición”), ni Que Pasa (Oficialista), Que reciben todo el papel para sus ediciones impresas y se dan el lujo de ediciones especial de 96 PÁGINAS y a otros como LA VERDAD los tienen sometidos y disminuidos? Solo Pregunto CAIGA QUIEN CAIGA.

