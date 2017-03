Publicado en: Curiosidades, Titulares

Mar 6, 2017 4:05 pm

Lidiar con las consecuencias de separarte de la persona con la que alguna vez imaginaste que pasarías el resto de tu vida, no es sencillo. Necesitas un tiempo para poder sobrellevar las cosas y volver a ser tú misma. Así que no te sientas culpable si en algún momento has realizado alguna de las siguientes acciones:

1. Ir de compras

Recuerda que necesitas consentirte y buscar tu felicidad a cualquier costo, no importa si te gastas todo tu sueldo de un mes. Te lo mereces.

2. Embriagarte

Salir con tus amigos a divertirte y beber hasta las 2 de la mañana es un algo que todas hemos hecho después de una ruptura. Lo importante es no caer en el error de buscarlo, así que asegúrate de pedirle a alguien que guarde tu celular.

3. Stalkear

Tienes que ver lo que él está haciendo y, por su puesto, ver si sale con otra chica, pero debes tener cuidado con esto: no es nada bueno para ti hacerlo.

4. Motivarte

Si ves que está con otra mujer, inmediatamente corres con tus amigas a pedir sus consejos y necesitas reafirmarte preguntando si eres mejor que ella. Recuerda que no eres ni mejor ni peor, simplemente él no te supo valorar y no te merece.

5. Tratar de darle celos

Salir con otro hombre inmediatamente después de cortar la relación es algo que muchas mujeres hacen, sobre todo porque sienten la necesidad de ser abrazadas y consoladas, pero esto a la larga no es bueno. Evita hacer con alguien lo que no te gustaría que hicieran contigo.

6. Usar pijama todo el día

Pasar las tardes viendo tus series favoritas o los fines de semana acostada mirando películas con helado y galletas, claro que todas lo hemos hecho. Lo importante es que no te quedes estancada. Levántate y motívate para continuar.

7. Salir a divertirte

Pasar el tiempo con los amigos en fiestas es lo mejor para regresar la felicidad a tu vida o buscar pasar el tiempo con tus hobbies, no importa cómo lo hagas. Lo que sí importa es que no te sientes a llorar por alguien que no te merece.

8. Borrar todo rastro de su existencia

Pasar por un rato de locura y eliminar todas sus fotografías y mensajes es muy normal después de una separación, y quizá es lo mejor, puesto que no necesitas estar viendo todo el tiempo los momentos felices que viviste con él, sino comenzar a crear nuevos.

9. Planear la venganza

Está comprobado científicamente que vengarte de tu ex te hará más feliz. Muchas mujeres lo planeamos mentalmente, pero nunca lo llevamos a cabo, simplemente porque no es necesario perder el tiempo. Es momento de enfocarte en lo que tú quieres.

10. Bloquearlo

Y luego desbloquearlo, para después bloquearlo. Tal vez lo mejor será que dejes las redes sociales por el momento y concentrarte en otras cosas. Con el tiempo se te irá pasando.

Nota tomada de Okchicas