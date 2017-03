Publicado en: Actualidad, Economía

Steve Hanke es un economista y profesor de economía aplicada en la Johns Hopkins University en EEUU. ha publicado en la revista Forbes el artículo “Venezuela’s PDVSA: The World’s Worst Oil Company“, que por la precisión del análisis, se lo traemos en traducción libre del inglés por lapatilla.com

Pdvsa, la peor empresa petrolera del mundo

Steve Hanke

En mi Índice de Miseria para el 2016 Venezuela ocupó el poco envidiable primer lugar como el país más miserable del mundo. Sin embargo, para obtener una apreciación real de las profundidades del desastre socialista de Venezuela, debemos mirar bajo el capó de Petróleos de Venezuela (PDVSA), el gigante petrolero estatal de Venezuela. Después de todo, PDVSA es, para todos los fines económicamente prácticos, Venezuela. De hecho, PDVSA representa prácticamente todos los ingresos de divisas de Venezuela (93% en los últimos 5 años reportados).

Una comprensión del funcionamiento de PDVSA requiere una buena comprensión de la economía del petróleo, un campo que me introdujeron hace muchos años, cuando estaba en la facultad de la Escuela de Minas de Colorado, y donde enseñé economía de petróleo y minerales. Fue entonces cuando tuve la buena fortuna de ser tutoriado y asesorado por el economista de petróleo más grande del mundo, el fallecido Prof. M. A. Adelman del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Menciono esto porque sólo aprendiendo las lecciones de Adelman podemos entender las dudosas cuentas de lo que sin duda es la peor compañía petrolera del mundo: PDVSA.

El alcance de la mala gestión de PDVSA se puede ver tomando un vistazo a su producción y las cifras de reserva. Bajo la dirección de Luis Giusti en el período 1994-98, la producción de PDVSA se disparó. Pero, ese auge fue interrumpido. En 1999, la marca de fuego socialista Hugo Chávez se convirtió en presidente de Venezuela e introdujo el chavismo. Con ello, la producción de petróleo de PDVSA comenzó a bajar (ver tabla abajo). Esa diapositiva se convirtió en un hundimiento después del intento de golpe de Estado de abril de 2002. Fue entonces cuando Chávez depuró en masa a PDVSA de sus profesionales y los reemplazó por manos “confiables” – aquellos que adoraban en el altar de Chávez.

Después de la caída de la producción en 2002-03, la producción de PDVSA se recuperó algo. Pero, con la muerte de Chávez y la asunción de la Presidencia por parte de Nicolás Maduro en marzo de 2013, se inició otra caída de la producción que ha dejado la producción de PDVSA un 20% más baja que cuando Chávez tomó el poder en 1999. Mientras que el curso de la producción de PDVSA nos dice algo, no necesariamente nos dice mucho. Después de todo, la producción puede ser refrenada por muchas razones.

Para determinar si la caída de la producción de PDVSA es deplorable o no, debemos considerar las reservas probadas de la compañía y la tasa a la que están siendo agotadas. La tasa de agotamiento, que se determina dividiendo la producción anual en un año dado por las reservas probadas en cualquier año anterior, proporciona una clave para entender la economía de una compañía petrolera y el valor de sus reservas. Como muestra el gráfico anterior, la tasa de agotamiento de PDVSA (Total Proved Reserves Depeltion Rate) ha estado cayendo como una piedra desde el año 2007. En la actualidad, se sitúa en el 0,35%. Esa tasa implica el tiempo medio de extracción y venta de un barril de petróleo de PDVSA es de 198,6 años.

¿Cuáles son las implicaciones económicas? Debido a la preferencia de tiempo positivo y el descuento, el valor de un barril de petróleo en el suelo depende del tiempo que se tarda en obtenerlo encima del suelo. Si, por ejemplo, el precio del petróleo sigue siendo el mismo, un barril de petróleo producido y vendido hoy vale más que un barril producido y vendido mañana. Dada la tasa increíblemente baja en la que PDVSA está agotando sus reservas, las reservas de Venezuela -las más grande del mundo- carecen esencialmente de valor.

Para poner en perspectiva la tasa de agotamiento de PDVSA, vamos a compararla con la de Exxon. A finales de 2015, la tasa de agotamiento de Exxon era del 8,15%, lo que es comparable a la mayoría de las principales compañías petroleras del mundo. Esa tasa implica que el tiempo mediano de extracción (y venta) de Exxon de un barril de petróleo es de 8,2 años. Eso es 190 años antes de que PDVSA obtuviera ingresos por vender un barril de petróleo. Dada la tasa a la que Exxon está agotando sus reservas, valen algo. De hecho, si descontamos al 10%, las reservas de Exxon valen el 46% del valor en la cabeza de pozo. No es cero, como es el caso de PDVSA.

Así, con la forma en que PDVSA opera, está explotando las reservas tan lentamente que, en promedio, no valen nada. Si eso no es suficientemente malo, PDVSA está generando flujos de efectivo negativos y acumulando una montaña de deuda (vea la tabla anterior). La aritmética no se ve bien. PDVSA se enfrenta a 10.000 millones de dólares. En pagos de intereses y principal este año, pero los informes estiman que PDVSA solo tiene $ 2 mil millones en efectivo para pagar sus obligaciones de deuda. En principio, el gobierno podría venir al rescate. Sin embargo, sus reservas declaradas se han reducido a menos de $ 10,5 mil millones.

Es evidente que PDVSA está en una espiral de la muerte, lo que trae a la memoria las palabras memorables del ex presidente George W. Bush, “este lechón podría bajar“.