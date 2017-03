Publicado en: Actualidad, Regionales

Mar 6, 2017 6:08 pm

Al menos nueve organizaciones que prestan el servicio de transporte de pasajeros en Ciudad Bolívar protestaron este lunes las condiciones de colapso en que se encuentra el sector ante la escasez de repuestos.

Los transportistas en la entidad capital del estado Bolívar están declarados en conflicto, y sumados a los reclamos que viene haciendo la Federación Nacional de Transporte (Fedetransporte) sobre un nuevo ajuste de la tarifa, la eliminación del ticket estudiantil y la dotación de insumos.

Nota de prensa

“Como transportistas tenemos que luchar por nuestros beneficios”, dijo Carlos López, secretario general del Sindicato Único del Transporte del estado Bolívar, quien aclaró que estos reclamos son netamente gremialistas, más no políticos como pueda pensar el gobierno.

Señaló la critica situación que confronta el sector por la falta de repuestos, baterías y cauchos. “Tenemos un paro técnico por que desde hace meses hay unidades paradas por falta de cauchos, baterías (…)”, aseveró.

Agregó que hasta 20 y más unidades por línea en la entidad están inmovilizadas por carencia de insumos automotores que no encuentran, o cuyos costos les impiden que puedan adquirirlos.

López denunció la manera como se comercializa con los insumos de la llamada proveeduría en Ciudad Bolívar, donde sólo se benefician aquellos que “están arrodillados al gobierno”.

Dijo que de 134 autobuses que estaban hace un mes en ruta, ahora sólo cuentan con menos de 80. “No tenemos para comprar un caucho tipo 17.5 que ya cuesta Bs. 600 y 700 mil, y eso tiene inmovilizadas a muchas unidades”, agregó.

Angel Campos, presidente de la línea Santa Eduviges, acotó que protestaban en beneficio de los transportistas y usuarios. “La idea no es ir a un paro de transporte, sino de solucionar los problemas del sector. Pero, llegó el momento en que los transportistas o protegemos lo poco que nos queda, o dejamos que se acabe”, sentenció.

Aseveró que si es difícil para un transportista poder mantener la flota que tiene con el ingreso diario que perciben, menos podrán comprar nuevos carros en la Venezuela de hoy. “En las condiciones en que estamos ahora, y con la tarifa que se cobra de Bs.100 de pasaje en este municipio, no podemos pagar un carro, ni siquiera cancelar un giro”, dijo.

Subrayó la urgencia de ajustar la tarifa como está establecido para el primer trimestre de cada año, e informó que levantarán varios informes técnicos y exposiciones de motivos junto a las comunidades para solicitar un pasaje ajustado a la situación país.

Los transportistas en esta entidad solicitan Bs. 300 de pasaje urbano como mínimo. “Buscamos una tarifa que pueda pagar el usuario, pero que también pueda mantener en servicio el transporte”, dijo Campos.

Advirtió sobre el colapso del sector en esta ciudad, donde la cantidad de personas en las paradas retratan el problema. “Estamos hablamos que si no se ajusta la tarifa, o no tenemos apoyo para mantener las unidades, nos quedamos sin transporte”. El sector asegura que cada día quedan menos unidades en servicio que apenas puedan mantenerse para los próximos 15 días. “No se trata de un ingreso para que un transportista sea millonario, sino para que podamos mantener los autobuses y seguir prestando el servicio”, aseveró. Cuestionó el incumplimiento de horario de servicio de los pocos autobuses Yutong, rojos rojitos, del gobierno, que no laboran ni feriados y menos los fines de semana.

Abelardo Díaz, transportista y miembro del sindicato de transporte, lamentó que quienes sufran sean los usuarios, por que cada vez que un autobús se inmoviliza por falta de repuesto es una unidad menos para prestar el servicio. “Todo indica que tendremos que volver a las carretas arreadas por burros o caballos, y si se consiguen”, dijo.

Informó que para la semana próxima entregarán la solicitud de tarifa a la Cámara Municipal de Heres. Para finalizar señaló que como si no fuera suficiente a la tarifa que reciben y la falta de repuestos deben lidiar con la delincuencia que trata de despojarlo de lo poco que tienen.