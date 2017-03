Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 7, 2017 11:07 am

La alimentación en Venezuela y el estado Trujillo, está entre la cantidad y la calidad. La gente come “cosas” baratas que le quiten el hambre y le llenen el estómago. Ante la escasez de productos, muchos comerciantes informales hacen de la situación un negocio, venden alimentos sin ningún control sanitario, situación que además, enciende las alarmas en el gremio de la salud. Estudios revelan, que la tendencia a una buena alimentación es a la baja, es decir, cada día se come menos, y si no, que lo diga el mismo pueblo…

Diario Los Andes / Alexander González

Con una cesta alimentaria que supera los 800 mil bolívares mensuales, el venezolano se encuentra ante una complicada situación donde debe decidir: si compra productos más baratos pero con nula calidad sanitaria o reduce las cantidades de consumo de alimentos por día

Dicen que toda crisis trae consigo oportunidades, pero estas no precisamente son del agrado de todos, y más cuando afecta la salud de la población. Ante la escasez de productos alimenticios fundamentalmente, muchos son los comerciantes informales que hacen de la situación un negocio, y se dedican a la venta de – por ejemplo – leche en polvo, fórmulas procesadas, azúcar y café en bolsitas pesadas en gramos. Pero estas ventas no cuentan con el aval de las autoridades sanitarias, según lo confiesan los propios comerciantes informales.

Esta situación enciende las alarmas porque en reiteradas oportunidades el gremio médico e instituciones sanitarias han llamado a la población a no comprar alimentos fuera del empaque autorizado por la empresa fabricante, para minimizar los riesgos de afección a la salud.

Las molestias estomacales ya son frecuentes en la entidad trujillana. En un recorrido que hizo Diario de Los Andes por varias farmacias de la ciudad de Valera, los farmaceutas afirman que hubo un incremento de la demanda de medicamentos relacionados con diagnósticos estomacales. Agregan que los pacientes recurren al gastroenterólogo por presentar anomalías derivadas de afecciones que producen los alimentos de baja o nula calidad sanitaria.

Más allá del primitivismo económico, la práctica es motivo de preocupación para Maritza Landaeta, portavoz del consejo directivo de la Fundación Bengoa, una organización que promueve estrategias para mejorar la alimentación con sede en Caracas, pues considera que compromete la salud de los consumidores. La también vocera del Observatorio de la Salud, recomienda evitar el consumo de alimentos adulterados, pues advierte que son fuentes de infecciones. “No hay medidas de higiene.

Muchos de estos vendedores tienen caries y las gotas de saliva que caen en los alimentos son cultivos de bacterias”. La Fundación Bengoa alerta que la crisis alimentaria se ha tornado más “preocupante” en los últimos dos años. Precisan que la combinación de escasez y alto costo inciden en la dieta.

Un estudio realizado por la encuestadora More Consulting a principios del año 2017, reveló que la alimentación en Venezuela pasa por un período delicado al responder las siguientes interrogantes:

¿Cuántas veces al día comen los venezolanos?

Para poder medir los datos de la dieta del venezolano, el estudio estableció tres grupos de análisis relacionando el número de comidas diarias con la calidad de esas comidas basándose en el tipo de proteína consumida.

7.444.030 personas con Dieta Óptima / Esto significa que comen 3 veces al día de forma balanceada consumiendo carbohidratos, vegetales y proteínas categorizadas como “de primer nivel” (pechuga y muslo de pollo, bistec de res, chuleta, pernil y paleta de cerdo, pescado blanco o atún).

14.384.328 personas con Dieta Media / Esto significa que comen 2 veces al día con proteínas categorizadas como “de primer nivel” o entre 2 y 3 veces al día, pero con proteínas “de segundo nivel” (vísceras, higaditos, mollejas, patas de pollo, chicharrón, huevos, sardinas y embutidos); o 3 veces al día pero sin proteínas.

7.262.127 personas con Dieta Grave / Esto significa que comen 2 veces sin proteínas o 1 vez al día, sin importar la calidad de ese plato.

¿Cuántas comidas al día hacen los venezolanos?

41% comen 3 veces al día

41% comen 2 veces al día

14% comen 1 vez al día

3% NS/NC

NOTA: La tendencia es a la baja, es decir, cada día comen menos.

¿Qué están comiendo los venezolanos?

A los encuestados se les preguntó cuáles eran las dos comidas más frecuentes en su dieta.

Primera combinación / Con un amplio margen, la combinación más mencionada consistió en carne roja, pollo, cochino, pescado con arroz, yuca, plátano y ensalada: un 37,8%.

Segunda combinación / La segunda combinación más mencionada fue arepa de maíz con distintos rellenos (20,5%) seguida por la arepa de yuca, plátano, ñame con distintos rellenos (18,8%).

Alimentos más consumidos / Con respecto a los dos principales alimentos consumidos con mayor frecuencia, pero analizados por rubro, las proteínas más consumidas son carnes rojas, pollo, pescado (35,3%), seguido por huevo, queso, jamón (27,6%).

Fuente de Carbohidratos

La mayoría de los venezolanos (59%) come yuca, ocumo, ñame, papa, batata o plátano como principal fuente de carbohidratos.

Verduras y vegetales.

Los encuestadores destacan que 25,7% de los venezolanos consiguen las frutas en árboles de la calle o en una cosecha propia, aunque queda por detrás de las frutas compradas en supermercados con 39,9%. De estos datos también se desprende que en Venezuela se consumen más frutas que vegetales.

Principales formas de acceso a la comida

Al ser consultados sobre las dos principales formas que utilizan para conseguir su alimento, destaca que la mayoría acude a redes de supermercados privados (37,8%) y luego, de forma complementaria, a intercambios de productos con familiares u otras personas.

La segunda opción más mencionada entre las formas principales de acceso fue mediante buhoneros o comerciantes informales y revendedores de productos regulados (conocidos como “bachaqueros”). A pesar de que nadie lo afirmó como primera opción, 15,7% afirmó que consigue alimentos entre los residuos de comida que son desechados por establecimientos comerciales, un porcentaje mayor al de quienes adquieren comida mediante los Clap, que es apenas un 13,6% acumulado entre quienes afirmaron conseguir alimentos por esta vía como primera y segunda opción.

Lugar que ocupa la alimentación y el hambre entre los venezolanos

Haciendo una comparación entre un estudio de julio de 2015 con otro de junio de 2016, los investigadores confirmaron una variación en la percepción que tienen los venezolanos de los principales problemas del país.

Mientras que en julio de 2015 un 42,4% pensaba que el principal problema era la inseguridad, once meses después la escasez de productos pasó de ser el segundo problema a ser el que más preocupa a los venezolanos, con un 46,2%. La inseguridad cayó al tercer puesto con un 13,2%, precedido del alto costo de la vida, que ahora ocupa el segundo lugar con 20,9%.

Temor de quedarse sin comida

En concordancia con la percepción de los principales problemas del país, llama la atención que la gran mayoría de los venezolanos ha sentido temor de quedarse sin comida en su casa durante el último mes: un 88,9%.

Además, 53,9% afirmó que se ha tenido que acostar con hambre por no tener suficiente comida. Esta cifra se eleva hasta un 78,3% cuando la pregunta se hace a quienes tienen una Dieta Grave y a 62,3% de los categorizados dentro de una Dieta Media. De acuerdo con estos datos, aproximadamente 16,5 millones de venezolanos irían a la cama con hambre.

Ausentismo laboral y la escasez de alimentos

Este estudio también midió las causas de ausentismo laboral relacionadas con la escasez de alimentos. Casi la mitad de los encuestados (48,8%) afirmó que ha tenido que dejar de asistir a su trabajo porque no tiene suficiente comida en su hogar. Este porcentaje aumenta hasta 61,3% cuando la pregunta se le hace a quienes tienen una Dieta Grave. Por otra parte, el 58,5% aseguró haber tenido que faltar al trabajo para ir a buscar alimentos.

¿Emergencia nacional humanitaria?

El 94% de los encuestados manifestó estar de acuerdo con identificar la situación del país como una “emergencia nacional humanitaria”.

Llama la atención que para un 32,2% de los venezolanos no hay institución ni bloque político que esté haciendo “mayor esfuerzo” por mejorar la emergencia nacional. En segunda opción, el 26,5% consideró que la bancada de oposición en la Asamblea Nacional era la institución que más trabajaba para superar el problema del desabastecimiento de alimentos y medicinas. Solo 8,6% nombró a Nicolás Maduro y otro 4% mencionó al gabinete gubernamental.

En contraposición, Nicolás Maduro destaca en el estudio como el principal obstáculo para superar la crisis para un 29,9% de los encuestados, siendo el segundo obstáculo su equipo de gobierno para un 26,2%.

Continué leyendo en: Diario Los Andes