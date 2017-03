Publicado en: Actualidad, Nacionales

Durante la jornada legislativa de este martes los diputados evalúan la situación del transporte público en todo el territorio nacional y el aumento de las tarifas del pasaje estudiantil.

La diputada Leidy Gómez inició el debate asegurando que la situación del transporte público venezolano no escapa de las diversas realidades sociales que se viven en el país y agregó que con el gobierno de Nicolás Maduro se empezó a palpar “la desgracia que sembró Hugo Chávez”.

“Quiero denunciar a través de la Comisión de Servicio que las confrontaciones que pueden surgir entre sectores de la sociedad con los choferes del transporte público no es responsabilidad del sector, es del gobierno (…) Los operadores del transporte público no tienen cauchos, baterías, repuestos, y al pueblo no le alcanza para pagar los repuestos de los transportistas con el aumento del pasaje”, manifestó Gómez.

La legisladora también reconoció que los aumentos de salario mínimo o de tickets de alimentación se reflejan directamente en el pasaje. Asimismo, dio a conocer que todas las rutas universitarias del estado Táchira están paralizadas porque no hay repuestos para las unidades; situación que obliga a los estudiantes a utilizar el transporte público.

“Esa también es responsabilidad del gobierno porque no le paga a los transportistas el incremento del pasaje estudiantil”.

Por último, advirtió que por orden del gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, está prohibido que os transportistas tengan el beneficio de buscar repuestos en la frontera con Colombia y que la Guardia Nacional los extorsiona para permitirles ingresar con las autopartes al país.

“Tenemos que ponernos de ambas partes y buscar soluciones que beneficien tanto al sector, como a los ciudadanos”.

El sector está “en ruinas”

Seguidamente, la Cámara le dio el derecho de palabra a una comisión en representación de los transportistas encabezada por Pedro Jiménez, quien denunció que el sector está colapsado y en ruinas.

“Lo que estamos viviendo es inédito. Nunca el sector había pasado una situación tan problemática y difícil como la estamos viviendo hoy en día (…) Los insumos para el sector no se consiguen y sin animos de ser fatalistas me atrevo a decir que no existen en el país”, dijo Jiménez.

Jiménez también le sugirió a los parlamentarios la sanción de una ley que le garantice la seguridad social para los transportistas.

El vocero también comentó que el sector no ha querido aceptar las medidas que ha tomado el gobierno con respecto al pasaje estudiantil porque, a su juicio, han sido inconsultas y que a pesar de que han solicitado subsidios y ayudas al Ejecutivo, hasta la fecha no han obtenido respuestas.

“Vamos a ser criticados y señalados, nos dirán que no debimos hacerlo, ni estar aquí, pero estamos tan agobiados y tan necesitados que cuando el diputado Stallin nos invitó, inmediamente aceptamos venir acá. A donde nos llamen para buscar soluciones vamos a estar”, finalizó.

Tras las intervenciones de los diputados Gaby Arellano, Melva Paredes y Jony Rahal, la fracción parlamentaria de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) aprobó por unanimidad el informe presentado por la Comisión Permanente de Administración y Servicios, sobre los problemas que atraviesa el sector, incluyendo las recomendaciones de investigar las proveedurías de insumos y cementerios de autobuses Yutong que sugirió el legislador Rahal.