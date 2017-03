Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 7, 2017

“El gobierno gasta mucho más en su aparato de propaganda que en políticas que mejoren la grave crisis por la que atraviesa el país”, dijo Henrique Capriles, gobernador del estado Miranda.

En tal sentido, aseguró que Maduro no quiere elecciones ni de consejos comunales porque tiene “terror de que la gente que quiere cambio lo barra”, dado que de acuerdo al más reciente estudio de opinión de Datanalisis 91,8 % evalúa la situación del país como negativa y 69,7 % cree que el presidente debe irse en 2017.

“Si los venezolanos no reaccionan tampoco habrá elecciones este año. ¿Qué nos pasa? Las encuestas dicen que el pueblo desea votar, pero el gobierno no quiere elecciones. ¿Nos la vamos a calar? Este es un gobierno que no tiene ninguna oportunidad de ganar un proceso electoral. Aquí no se pueden imponer los malos si no los buenos”, expresó.

Durante su programa radial, Pregunta Capriles, explicó que el bolívar se ha devaluado 11 mil 139 % con respecto al dólar desde que Maduro está en el poder. Agregó que 60 % de la población económicamente activa se está desplazando al sector informal, mientras que la actividad productiva disminuyó 70 %.

“Qué contradicción, somos el país con el nivel más alto de pobreza de ingreso de Latinoamérica, pero donde más se compran jets privados”, dijo.

Finalmente, Capriles rechazó la XIV Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) efectuada en Caracas.

“Tenemos invitados internacionales a quienes el gobierno les paga comida, alojamiento y vinieron en aviones de Pdvsa. Son unos chulos. Ustedes que vinieron a comerse la comida de los venezolanos, es una burla andar montando foros cuando aquí no se consiguen alimentos y medicinas”.