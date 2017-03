Publicado en: Actualidad, Regionales

Mar 7, 2017 6:27 pm

Gracias a la denuncia de irregularidades en el cobro de impuestos hecha por la concejal de Gente de Guayana, Dorkis Castro, el Sencamer se reunió con los los ediles de la Cámara Municipal del Caroní para explicarles las funciones de la institución y su labor en la región.

Nota de prensa

El jefe regional de la institución adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, coronel Alejandro Azuaje, fue el vocero de la institución en el encuentro con los ediles, a los que se le entregaron folletos explicativos del trabajo del Sencamer.

Casto felicita la iniciativa de Azuaje: “Es importante que la Cámara Municipal esté al tanto del trabajo que hacen todas las instituciones, pero Sencamer debe iniciar un proceso de contacto con los adjudicatarios del mercado para que sepan lo que se les está cobrando y el destino de estos recursos”.

Explica que la reacción natural de los adjudicatarios fue de inconformidad, porque existe una resistencia natural a pagar impuestos, “más en este país donde el Estado no te garantiza que tus tributos se conviertan en beneficios colectivos”.

Sin respuesta clara

La concejal Castro indica que está a favor del cumplimiento de la ley, pero en contra de la forma en la que se aplicó el procedimiento.

“Está bien que revisen lo pesos porque pueden existir irregularidades que afectan a los consumidores, pero la ley establece que el pago debe ser mediante deposito bancario, y a los adjudicatarios les cobraron en efectivo y de inmediato”.

Castro consultó a Azuaje sobre dicha irregularidad y este no supo justificar legalmente el procedimiento: “Lo que dijo fue que no estaba en la ley pero es una modalidad, esa no es una respuesta”.

Que sean efectivos

Castro espera que una vez cobrado este impuesto a los adjudicatarios del mercado, el mismo se refleje en mejoras de infraestructura para el beneficio de comerciantes y consumidores.

“No es justos que estas personas sigan pagando impuestos y el mercado esté en condiciones de insalubridad e inseguridad laboral”.