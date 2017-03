Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 7, 2017 2:07 pm

Tras una caminata desde la Plaza La Candelaria y acompañada por familiares de víctimas de la violencia, este martes, la diputada a la Asamblea Nacional, Yajaira Castro de Forero, acudió al Ministerio de Interior y Justicia, para denunciar el aumento de homicidios de funcionarios policiales; además de exigir que se aumente el presupuesto dirigido a la seguridad ciudadana.

Nota de Prensa

La parlamentaria advirtió que el 2017 se vislumbra como uno de los más violentos, y es que, en lo que va de año al menos 75 funcionarios han perdido la vida. “El día de hoy estamos frente a las puertas del Ministerio de Interior y Justicia para hacerle un llamado al ministro Néstor Reverol motivado a que, el año 2016 cerró con una cifra lamentable de más de 28 mil asesinatos y, también, 414 funcionarios de los cuerpos de seguridad perdieron su vida, al ser atacados para robarles sus armamentos. Este año vamos por muy mal camino; van 75 funcionarios asesinados, lo que significa que este año la cifra será más alta”.

Además, Forero argumentó que un gran número de uniformados ha solicitado la baja debido a dos motivos principales. de acuerdo a sus declaraciones, porque están siendo asesinados o porque están huyendo del pais, buscando una mejor calidad de vida. “Debido a la grave situación que están viviendo nuestros policías. Nos estamos quedando sin cuerpos de seguridad y protección”.

Expresó que, a su juicio, el gobierno de Nicolás Maduro no se ha preocupado por buscar soluciones, porque de acuerdo a cifras obtenidas por Transparencia Venezuela, el presupuesto en materia de seguridad ciudadana es mucho menor al presupuesto para el componente militar y, sobre todo, al utilizado para el aparato comunicacional del Gobierno.

“Qué es más importante, encadenar para distorsionar los mensajes, gastar en equipos de guerra o darle un presupuesto mayor a la seguridad ciudadana para que nuestros policías estén bien equipados y cuenten con un armamento acorde a la situación de delincuencia que estamos viviendo. El presupuesto para seguridad ciudadana es de 158 mil 893 millones de bolívares, mientras que, el de los militares es de 497 mil 102 millones. Es decir que, la partida militar supera en 213% a la de los policías y la seguridad ciudadana”, aseguró Forero.

Asimismo, la asambleísta agregó que el gobierno de Venezuela está desfasado de toda realidad que, “mientras nuestros niños se están muriendo de hambre, no encontramos medicinas y nuestros policías no tienen los equipos necesarios apara defendernos, el Gobierno malgasta el dinero de los venezolanos en fiestas de Carnaval y trayendo artistas internacionales, para celebraciones que no están acorde con la realidad del país”.

Finalmente, Forero hizo un llamado al Ministro Reverol para que devele las cifras de delincuencia. Para que se apliquen las leyes que hay en Venezuela y defienda el presupuesto asignado a los entes policiales. Informó, también, que a mediados de semana se realizará formalmente esta denuncia en la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, para que se le asigne un mejor presupuesto a la seguridad ciudadana.