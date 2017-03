Mar 7, 2017 6:09 pm

“Los clap son un programa ineficiente y llenos de corrupción”, así lo expresó el diputado a la Asamblea Nacional Carlos Paparoni en una entrevista realizada este martes en nuestro portal www.lapatilla.com

Paparoni denunció que cuatro personas deciden el destino de los alimentos que se encuentra importando el gobierno nacional para abastecer a la ciudadanía. Manifestó que tras este plan hay niveles de corrupción en la que involucra a Samark López, el ministro Rodolfo Marco Torres y el comisario de la antigua Policía Metropolitana Freddy Bernal.

“El comisario Freddy Bernal, un hombre que todavía nosotros no logramos entender de cómo pasó de comisario a millonario en tan corto tiempo. Existe un Samark López Bello que se ha hecho multimillonario con el negocio de la corrupción, Marco Torres ha aprobado dólares preferenciales para la importación de alimentos”, señaló.

El vicepresidente de la comisión de contraloría del parlamento venezolano destacó que “los clap son un programa ineficiente y llenos de corrupción”, y denunció que los precios que ponen a las cajas alimenticias suben de valor cuando llegan a consumidor.

“Cuando estas cajas están llegando a las comunidades resulta que los funcionarios le suben los precios de transporte, gastos de representación, y en la gran mayoría de beneficiarios por necesidad de ellas terminan pagando entre quince mil y dieciséis mil bolívares por cada caja, además llegan sin algunos productos determinados esencialmente falta la leche, el azúcar y el aceite”.

Alertó sobre la dificultad que tienen actualmente los ciudadanos para consumir alimentos, la pérdida de peso o masa muscular y la mortalidad de menores de edad por presentar desbalance alimenticio.

“Recibimos el 2017 con tres millones de venezolanos que están comiendo desperdicios, están comprando pellejos de pollo, están haciendo sancocho de pata de gallina, con esa terrible imagen que vemos buscando comida en la basura. Nueve de cada 10 venezolanos han perdido entre cinco y veinte kilos de peso en el último semestre del año 2016.

A lo que va de fecha nosotros hemos identificado un aproximado de 17 niños que han fallecido al presentar síntoma de desnutrición. Hemos visto que en el hospital Luis Razetti del estado Anzoátegui fallecieron 11 menores de edad presentando síntomas de desnutrición, ocho de ellos en edad lactante, en el estado Bolívar fallecieron tres niños”, indicó.

El parlamentario por el estado Mérida señaló que desde el ejecutivo se pretende señalar que la solución al conflicto es una caja de comida. Considera que que esta fuese la solución el gobierno debería repartir 24 millones 800 mil cajas mensuales. “En casi 4 meses apenas han traído un poco más cuatro millones y medio de cajas”, dijo.

Paparoni manifestó que en el país no se está produciendo alimentos y que el hambre ha crecido entre los habitantes, por lo que argumentó que no puede haber distribución efectiva. Añadió que el 0,9 de los venezolanos declaran que su principal fuente de alimentación son las cajas clap, cuyo productos son importados, “no existe un solo producto que sea hecho en Venezuela”.

Aclaró que para solucionar la crisis alimenticia se debe activar el aparato productivo y apostar por el productor venezolano. Anunció que la siembra y cosecha se verán afectadas en la venidera temporada de precipitaciones.

“Estamos a punto de perder el primer ciclo de siembra, y hoy todavía no existen semillas ni insumos, ni siquiera fertilizantes, en el país porque no han sido importados ni distribuidos. Actualmente tenemos el 0,3 por ciento de la semillas necesaria para el primer ciclo de siembre”, agregó.

En otros aspectos explicó que para este 2017 las proyecciones basadas en datos de Fedeagro, el máiz blanco, principal materia prima de la arepa, y más importante del venezolano, se va a reducir en el mercado.

“Nuestro consumo anual es de un millón 500 mil toneladas aproximadamente, vamos a llegar a un máximo de 330 mil toneladas, eso quiere decir que vamos a llegar al 20 por ciento de la demanda nacional, estamos hablando de una deficiencia de un millón 190 mil toneladas”.

También resaltó que la razón para que un cartón de huevos cueste siete mil bolívares en Caracas, “no es que las gallinas estén en una guerra económica como dice el ministro Castro Soteldo, no entienden que si a las gallinas tu no le echas alimentos no ponen”.

El asambleísta dio a conocer que el gobierno nacional está pagando entre 35 y 42 dólares por caja, lo que equivale entre 27 y 34 dólares de sobreprecio. Le llama la atención que se hayan aprobado dólares a diez bolívares a la corporación Casa para que adquiera las cajas de Clap.

“Debería costar 420 Bs la caja, resulta que hoy está siendo vendida en 10.200,00 Bs, hay nueve mil y tantos bolívares que se están quedando en la negociación de algún funcionario, que no entendemos hacia dónde va”, puntualizó.

Finalizó asombrado de que en el depósito de las cajas Clap ubicado en el galpón del batallón Ayala en Fuerte Tiuna, se consigan en el mercado negro. “ O nuestros militares están implicados en casos de corrupción o habla muy mal de que en el batallón más importante de la república cualquiera pueda pasar y llevarse las cajas clap”, concluyó.

Vea y escuche la entrevista completa al diputado Carlos Paparroni en el siguiente video.

Daniel Guillermo Colina / @danielgcolina