Publicado en: Curiosidades, Titulares

Mar 7, 2017 2:12 pm



Las famosas están usando tacones un número más grande, mientras que nosotras nos esmeramos por encontrar unos que nos queden perfectos, pero cuando sepas la razón correrás a imitarla, porque de verdad es algo que todas deberíamos hacer, reseña Upsocl.

Pues bien, las famosas, hartas del dolor por los tacones están haciendo lo contrario que nosotros: Comprarse tacones una talla más grande. No lo hacen para imponer una nueva tendencia ni nada de eso, lo hacen para proteger sus pies.

Para evitar la hinchazón y las ampollas, usan tacones más grandes. Además pegan plantillas de silicón especiales que permiten que los pies no se resbalen. ¿El resultado? Calzado perfecto pero que no aprieta los pies, no interrumpe la circulación sanguínea y por lo tanto evita la hinchazón.