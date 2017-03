Publicado en: Tecnología, Titulares

Mar 7, 2017

Anteriormente, tener un celular de contrato era sinónimo de estar atado a una compañía durante un determinado periodo de tiempo sin posibilidad de cambiarte, pero por suerte el panorama ha cambiado. Aunque todavía tengamos que firmar una serie de acuerdos, en cada vez más empresas de telefonía tenemos la posibilidad de liberar nuestro terminal sin ningún gasto adicional. Gracias a estos acuerdos, podemos conseguir unas ofertas exclusivas y ventajas como como el servicio técnico veinticuatro horas. ¿Sale entonces a cuenta estar ligado a una operadora?

Antes de analizar los pros y los contras, tenemos que aclarar qué significa tener un teléfono desbloqueado o libre. Éste es el que se conecta a la red utilizando una tarjeta SIM sin un contrato firmado por una compañía, por lo que solo nos permitirá hacer llamadas si le recargamos el saldo pertinente. De igual manera, podremos cambiarle la tarjeta las veces que queramos, alternando de número según nuestras necesidades. En este sentido, puede resultarnos beneficioso este tipo de teléfonos, pues si cambiamos de línea con frecuencia, no tendremos que dar explicaciones a ninguna compañía.

Aun así, ahora que podemos liberar nuestro dispositivo cuando nos parezca conveniente, no hay que desaprovechar las oportunidades de ahorro que ofrecen la mayoría de empresas. Con T-Mobile, por ejemplo, si quieres liberar tu dispositivo móvil, únicamente tendrás que seguir una serie de instrucciones que se detallan en su página web. Si cumples los requisitos mínimos y tu dispositivo es compatible, podrás hacerlo de manera rápida y fácil. En el caso de no entender algún concepto o necesitar ayuda, puedes contactar con el equipo de la empresa y recibir asesoría gratuita.

Cuando te unes a una operadora, algo a tener definitivamente en cuenta son los descuentos de los celulares. Al ser clientes nuevos, podremos adquirir una serie de modelos a un precio más económico, los cuales pagaremos mensualmente durante una media de dos años. En el caso de liquidar antes la deuda, no habrá ningún inconveniente. De esta manera, es posible adquirir terminales que en un principio no estén al alcance de nuestro bolsillo. La parte negativa es que no todos los smartphones forman parte de estas promociones, por lo que si buscamos uno específico, tendremos que comprarlo libre. De lo contrario, tendremos que conformarnos con los celulares disponibles.

Las líneas de teléfono de empresas son también más baratas a través de un contrato, por lo que si necesitas una no dudes en preguntar por un bono especial. En el caso de que nuestra profesión nos obligue a viajar al extranjero de forma constante, también sería una opción excelente contratar algún tipo de tarifa beneficiosa, al igual que si hacemos llamadas a otros países con frecuencia. En definitiva, se puede afirmar que tanto los teléfonos libres como los de contrato tienen sus beneficios y desventajas, pero a día de hoy es más rentable tener uno con una operadora, ya sea por que quieras un celular en particular o una tarifa exclusiva.