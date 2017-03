Mar 7, 2017 9:28 am

Joji, un japonés de 50 años, murió hace medio año aplastado en su vivienda por una avalancha algo peculiar: una colección de revistas para adultos. Sin embargo, el cuerpo ha sido descubierto recientemente, después de que el casero, extrañado por no recibir los pagos del alquiler desde hacía meses, se pasara por la vivienda en la que residía, publica El Mundo.

FCINCO

@Fcinco_EM

Allí encontró una gran pila de revistas de contenido pornográfico, bajo la que se encontraban los restos mortales del inquilino, según el diario Metro.

Las imágenes de lo sucedido se han filtrado a los medios a través de los efectivos de limpieza que acudieron al lugar de los hechos, a pesar de que los familiares han intentado llevar el suceso de la forma más discreta posible. Ellos han sido también los que han revelado que la colección superaba las seis toneladas de peso y que estaba repartida por todos los rincones de la casa.

