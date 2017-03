Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 7, 2017 8:02 am

El diputado opositor José Manuel Olivares aseguró este martes que la escasez de medicinas en el país no está en concordancia con lo que el Gobierno da a conocer a través de las cadenas nacionales que todos los días transmiten.

“Las diferencias políticas no pueden estar por encima de las personas. No hay concordancia entre la realidad y lo que el Gobierno quiere dar a entender al mundo entero ante la escasez de medicinas y alimentos. En definitiva, la solución es la ayuda humanitaria así como acabar con la corrupción en la distribución de las medicinas”, explicó Olivares durante una entrevista en el canal de noticias Globovisión.

Explicó que si el salario mínimo es de Bs. 40 mil es imposible que una consulta ginecológica en un médico privado cueste Bs. 140 mil, debido al costo de los exámenes pertinentes para las mujeres mayores de 40 años. “Es por eso la necesidad de dotar los hospitales de insumos médicos y equiparar los sueldos de los médicos para que no sucedan disparidades. En la actualidad un médico de un hospital gana menos de un sueldo mínimo. Por ello, debe existir una regulación de costos pero con visión de no destruir”, indicó.

Aseguró que desde la Asamblea Nacional (AN) “queremos trabajar en favor de los venezolanos y no continuar con la diatriba política. La gestión de la ministra Eugenia Sader ante el ministerio de Salud es solo la punta del iceberg. No hay que perseguir a nadie, pero tiene que haber justicia y que la ley sea para todos. Seguiremos en la AN sentando precedentes”.

Al ser consultado sobre la vialidad en el estado Vargas, Olivares aseguró que “a nuestro estado Vargas se le cae el maquillaje, se cae la trocha producto de las lluvias, el puente de guerra no estará listo hasta el mes de julio. Los varguenses estamos cansados de ir de trocha en trocha y de tantas calamidades”.