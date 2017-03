Publicado en: Actualidad, Nacionales

Para el periodista y experto en comunicación política Rafael Garrido, el proceso de validación de organizaciones con fines políticos convocado por el Consejo Nacional Electoral, es una trampa del régimen de Nicolás Maduro que solo busca darle continuidad y fijar la línea de acción de los partidos de oposición en Venezuela. “Maduro se oxigena y los venezolanos se ahogan entre el desabastecimiento, la inseguridad y la crisis de salud entre otros males, esta nueva trampa condiciona la democracia en Venezuela con obstáculos que solo buscan ilegalizar a los partidos políticos”.

Como ilegitimo califica Garrido el proceso de validación, al no cumplir con el mandato de la Constitución Nacional, no se garantiza la decisión ni manifestación política de la mayoría y es ordenada y ejecutada por un Tribunal Supremo y un órgano electoral carentes de validez. No entiendo como algunos partidos pretendan legitimarse ante cuatro rectoras que a todas luces no ejercen como árbitros sino como miembros del PSUV y unos Magistrados electos inconstitucionalmente, al participar en este proceso lo que se está es legitimando a este grupos de ilegítimos, sentenció Garrido.

Obstáculos y renovación de lista Tascón

A juicio del periodista Garrido, el proceso está diseñado para ilegalizar a los partidos políticos, en especial, a quienes adversan con mayor fuerza al régimen de Nicolás Maduro, “este mecanismo no se puede auditar ya que el ciudadano no recibe ningún comprobante de su participación, el sistema operativo del CNE no es suficiente para la jornada, el número de máquinas es escaso y a todo esto se le debe sumar el tiempo que tienen en contra los venezolanos ya que deben validar en el lugar donde realizo su último registro electoral, imagínese, si Ud. vive en Caracas y debe validar en Amazonas solo cuenta con un fin de semana para hacerlo y de remate el supuesto árbitro electoral complace al gobierno al hacer público los nombres de quienes participaron, ¿qué garantía hay de que no salga una nueva lista Tascón o Maisanta? ¿Por qué si el voto es secreto estas listas deben ser públicas?

Una de las virtudes de la democracia es el poder elegir y el CNE considera que los venezolanos no pueden pertenecer a dos o más plantillas de partidos políticos, toda esta normativa amenaza seriamente a los partidos como pilares de la democracia y la importancia del voto y la calidad de los candidatos perderían importancia ya que el gobierno con esta estafa solo busca crear una oposición a su imagen y semejanza, porque sólo serán adversarios políticos quienes decida Maduro, finalizó Rafael Garrido.