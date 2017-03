Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 8, 2017 3:34 pm

Durante la jornada legislativa de este miércoles los diputados de la Asamblea Nacional iniciaron un debate sobre la inseguridad en Venezuela durante los primeros dos meses del año 2017 y se solidarizaron con las víctimas de este flagelo.

Antes de iniciar su derecho de palabra el diputado Juan Miguel Matheus solicitó un minuto de silencio por las 285 mil personas que fallecieron por homicidio “en 18 años de revolución”.

“Tenemos que reivindicar el derecho a la vida en Venezuela (…) es un acuerdo muy doloroso el que vamos a aprobar el día de hoy, porque Nicolás Maduro ha convertido a Venezuela en un país de víctimas de homicidio”, expresó el legislador.

Asimismo, Matheus manifestó que bajo la presidencia de Nicolás Maduro (desde 2013 hasta lo que va de 2017) han ocurrido 103 mil muertes violentas en Venezuela.

“Una cifra escandalosa, de cultura de muerte (…) En otras palabras 50 venezolanos pierden la vida diariamente, lo que implica dos venezolanos por hora”.

El parlamentario concluyó su intervención haciendo un llamado a la consciencia del Jefe de Estado, del aparato de Poder y de sus homólogos del chavismo, quienes volvieron a estar ausentes en la sesión de esta tarde.

“Nos urge un cambio político que devuelva la democracia, para que sea posible rescatar el derecho a la vida y la elemental dignidad humana, la voluntad criolla y la consciencia cívica venezolana”, finalizó Matheus.

Tras la participación de los diputados Gilberto Sojo, Freddy Valera y Julio César Reyes, para finalizar el debate se le permitió el derecho de palabra a la ciudadana Mary Arraiz, quien aprovechó la oportunidad para relatar su testimonio sobre el asesinato de su esposo y su hijo de 19 años a manos de funcionarios de seguridad.

“Es increíble que el propio Estado no solo no controla criminalidad, sino que también la produce y la provoca (…) El Defensor del Pueblo no responde por esta situación. El índice de impunidad es de 98,6%. Son delincuentes de uniforme”, expresó la diputada Delsa Solórzano tras escuchar el testimonio de Arraiz.

