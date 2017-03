Publicado en: Actualidad, Regionales

Mar 8, 2017 11:15 am

Con pistola en mano, dos sujetos robaron medicamentos antimaláricos en el ambulatorio Vista al Sol en San Félix, estado Bolívar, donde se atienden más de 100 pacientes con paludismo al día, tras el repunte de la enfermedad dentro del municipio Caroní a mediados de 2016, reseña Correo del Caroní.

Esta semana arrancó el proceso con normalidad, pero a las 3:00 de la tarde de este martes, dos sujetos armados salían del ambulatorio de Vista al Sol, alarmando a pacientes y trabajadores.

“Ahí fue que nos dimos cuenta que algo pasaba. Nos enteramos que habían arrodillado a la secretaria (de la dirección) y se llevaron el tratamiento en un morral escolar” tricolor, de los que entrega el Ministerio de Educación, atestiguó una trabajadora del módulo.

No supo precisar las cantidades de fármacos que sustrajeron a mano armada. Afortunadamente, no era todo lo almacenado por el centro asistencial, que igualmente pudo entregar las pastillas a los 50 pacientes que asistieron esta tarde.

“Esto es tremendo aquí. El ambulatorio lo cerramos hasta mañana, si hay respuesta. La semana pasada, cuando no había tratamiento, un paciente me llegó a amenazar diciéndome que me iba a matar, porque no lo atendimos (…) hoy a la secretaria le dijeron sabemos quién es tu hija para que no dijera nada. Es horrible lo que estamos viviendo”.

El ambulatorio de Vista al Sol es blanco preferido del hampa desde hace al menos dos años, tiempo en el que protestaron dos veces y hasta cerraron el ambulatorio para manifestar su descontento con la falta de intervención policial en el sector.

La semana pasada robaron dos aires acondicionados del laboratorio de este módulo, que a pesar de todo, sigue funcionando con ventiladores. “Nadie hace nada por el módulo. Hoy la directora llamó y vino la Guardia Nacional y la Policía (del estado Bolívar), y dicen que ahora sí nos van a prestar el apoyo”.

Los trabajadores y médicos piden mayor resguardo para toda Ciudad Guayana y para su lugar de labores, “porque nos duele. Nos duele trabajar aquí y que ahora se roben hasta las medicinas y después no tengamos cómo atender a la gente”.