Diego Arria venezolano, Gobernador del Distrito Federal de Caracas, Candidato a la Presidencia de Venezuela, Presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, y hoy está exiliado y reside en Nueva York para evitar ser otro preso político del gobierno de Nicolás Maduro. Publicado originalmente en Hola Iberoamérica

Mar 8, 2017 3:06 pm

HIA. Recientemente han ocurrido dos hechos, uno poco común y el otro inesperado. El primero es la elección de un Secretario General de la ONU por unanimidad. El segundo el triunfo de Donald Trump. A tu juicio estos hechos favorecen o perjudican a Venezuela ?

El nuevo Secretario General quiere imponer en la ONU lo que se llama “la democracia preventiva”. Venezuela es un caso clarísimo donde deben aplicarse justamente ese criterio. De lo contrario podría suceder una tragedia a la luz de lo que hoy ocurre en Venezuela.

Curiosamente, durante los ocho años del presidente Obama, aunque la mayoría de los venezolanos estamos del lado de los demócratas nunca se logró nada importante.

Sin embargo debemos reconocer, que en un momento dado el Congreso de los Estados Unidos fue activo imponiendo sanciones al régimen venezolano. Sorprendentemente, la Mesa de la Unidad (MUD) consideró que era inconveniente que se aplicaran sanciones bilaterales contra Venezuela. Su tésis fue lograr sanciones multinacionales que son muy difíciles de lograr. Esa posición de la MUD, desestimuló a todos los que querían ayudar a Venezuela.

El presidente Donald Trump, en sus primeros días de gobierno, ejecutó una medida que reposaba en el Departamento de Estado desde hace aproximadamente un año con quien es hoy el VicePresidente de Venezuela. El argumento para no imponer la medida fue que Venezuela debería transitar un proceso de diálogo.Y por tanto, no había que actuar contra personalidades del gobierno venezolano.

Al cambiar la administración de Obama a Trump, el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos no dudó en calificar a Tarek El Aisaimi como un narcotraficante internacional. Más aún hizo el anuncio desde el cuarto de prensa de la Casa Blanca. Este hecho no solamente fue inesperado, sino que deja una ventana abierta para continuar imponiéndo sanciones a “altos personeros” del Gobierno de Venezuela.

HIA. Por qué Obama no impuso esa medida si él tenía ese expediente en sus manos?

Yo no creo que fue cosa de Obama. Pienso que Obama dejó el manejo de ese asunto en el Embajador Shannon, quien ha venido manejando el tema en los últimos años.

Estuve la semana pasada en Washington D.C. hablando con muchos personajes que formaron parte de este proceso sancionatorio contra El Aisaimi, y todos coinciden que Shannon detuvo las sanciones porque consideraba que había que empujar el diálogo, incluso cuando el diálogo no había tenido éxito.

Igualmente hay otras acciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que también fueron detenidas por el mismo Shannon, a pesar que que en estas se vinculan a funcionarios del gobierno de Venezuela con terroristas internacionales.

HIA. En días recientes, Cuba impidió la entrada a su territorio del ExPresidente de México Felipe Calderón, de la hija del ExPresidente de Chile Patricio Aylwin, y del Secretario General de la OEA Luis Almagro. Es esta una respuesta al endurecimiento de las relaciones de los Estados Unidos para con Venezuela?

Impedir la visita del ExPresidente de México y de la hija del Expresidente de Chile se interpreta como un encerramiento a la disidencia cubana. Claramente, estos hechos reflejan un temor que personalidades internacionales que tengan opiniones distintas a las del gobierno de Cuba, se les permita visitar o entrevistarse con la disidencia cubana. Este hecho nos debería hacer pensar, que en Cuba a lo interno están ocurriendo más cosas de lo que pensamos y de lo que sabemos.

Maduro que es un grosero y un vulgar, que pasó ocho años insultando al Presidente Obama no ha dicho una palabra respecto al Presidente Trump.

Y por qué Maduro no ha insultado a Trump?

Para mí porque los cubanos le han dicho no te metas con el Presidente Trump porque nos puedes alterar el proceso de negociaciones que tiene el gobierno de Cuba con el gobierno de los Estados Unidos. Además Trump no es Obama, y puedes tener también problemas en Venezuela si llegas a insultar a Trump. Maduro ha dicho yo no quiero pelear con Trump.

Complementando lo anterior es posible que Rusia, país que tiene grandes intereses e influencia sobre el gobierno de Venezuela, puede haber mediado para que Maduro adopte una posición prudente. Recordemos que los rusos son los principales proveedores de armamento a Venezuela, por cierto Maduro no ha terminado de pagarles.

HIA. Una de las cosas que dice Almagro en la carta que le escribe a Rosa María Payá, es que Cuba lo señala de sabotear las buenas relaciones que ellos están construyendo con los Estados Unidos. Qué piensas de eso?

Eso es inexplicable. La visita de Almagro habría contribuido a suavizar las relaciones de Cuba con los Estados Unidos. Más aún, cuando Almagro en el pasado se ha pronunciado a favor de una normalización de las relaciones de los Estados Unidos y Cuba. No olvidemos que Almagro viene de la izquierda uruguaya.

HIA. Raúl Castro ha dicho que se va en el 2018. Tu crees que está siendo sincero cuándo dice eso? Y crees que Castro tratará de mantener a Maduro en Venezuela mientras él sea presidente de Cuba?

La biología incluso puede acabar con Raúl Castro mucho antes. Raúl Castro desprecia a Maduro. El defensor de Maduro era Fidel Castro. Yo he oído de personas cercanas a Raúl Castro expresarse de la peor forma de Maduro. Sin embargo, Castro está colgado del petróleo de Venezuela porque es la manera de mantener el poder en Cuba. El gran temor de Cuba es que Maduro les entrabe el proceso que Obama llamaba de normalización, y pienso que Trump va a llamar a ese proceso de revisión. Creo que Trump evaluará los avances de esa normalización, y luego tomará una decisión.

HIA. Tú crees qué con el nuevo Secretario General de la ONU haya una revisión de aquellos funcionarios que han tenido conductas poco éticas y hasta inhumanas, como es el caso de Marcelo Resende, el representante de la FAO en Venezuela ?

El nuevo Secretario General de las Naciones Unidas tiene frente a sí problemas muy delicados en el mundo. Además de esto, aunque la FAO esta adscrita a la ONU es una agencia que se maneja de una forma muy independiente.

Dudo mucho que Resende pueda ser reemplazado por una decisión ejecutiva del Secretario General. Lo que corresponde, es que los venezolanos protestemos enérgicamente ante la FAO, por la conducta hasta inmoral de este funcionario.

HIA. Hace como unos dos años o menos hubo una denuncia muy grave contra Diosdado Cabello, la noticia corrió como pólvora en los medios internacionales, y recuerdo que después que Diosdado fue a Cuba todo quedó arreglado. Nunca se supo más nada sobre eso. Tú crees qué Tareck resolverá su situación en un viaje a Cuba?

Yo no creo que Cuba tenga la capacidad de manejar a los Estados Unidos. Lo de Diosdado Cabello no está detenido.

A Venezuela se le han juntado varias cosas en contra. La primera fue la normalización de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. La segunda fue el proceso de paz de Colombia.

Es posible que se haya pensado, que si la comunidad internacional actúaba contra el gobierno de Venezuela se podían entorpecer estos dos procesos. Hemos sido víctimas de esta situación.

Por ejemplo, esa foto famosa que le dio la vuelta al mundo, de Diosdado Cabello con Thomas Shannon en Haití, se dice que fue para suavizar la posición de Diosdado Cabello respecto al diálogo que se promovía en Venezuela.

HIA. Cómo Cuba, una isla de tan solo 11 millones de habitantes, puede tener tanto peso en las relaciones internacionales?

La respuesta es el talento. Los cubanos tienen muchísimos años manejando muy bien el escenario internacional, han desarrollado relaciones muy fuertes con los países africanos, tambien con los países del Caribe.

Es por ello que Cuba pega encima del peso que le corresponde. Han tenido diplomáticos que se han manejado muy bien. Eso le ha dado a Cuba en la comunidad internacional un peso desproporcionado a su tamaño como país.

HIA. Tu crees que esa pegada de Cuba está asociada a la existencia de Fidel y de Raúl Castro?

Yo creo que sí. En los últimos años Cuba no es exactamente la misma que era antes. El mundo ha ido cambiando. Los presidentes y funcionarios de los gobiernos que apoyaban a la revolución cubana hoy no están, incluso muchos han fallecido.

El misticismo creado alrededor de la revolución cubana terminó con la muerte de Fidel Castro. Pero igual queda un “establishment” construído a base de oprimir a su población durante muchos años. Este grupo dominante tiene mucho que perder y por ello evitarán a toda costa su salida o la negociarán en unas condiciones aceptables para ellos.

Estamos enfrentados a una situación que no será sencilla. Pero es una realidad, que hoy la revolución cubana no mueve a nadie.

HIA. Por qué se reestructura la MUD?

Nosotros tuvimos una cosa que se llamó Coordinadora Democrática, que con todas sus debilidades, era representativa del país. Tenía empresarios, trabajadores, partidos políticos. La MUD es un grupo de cogollos de tres o cuatro partidos políticos que tienen un fin electoral. Esa alianza está en función de los intereses de los partidos que la componen, y no en función del rescate de la libertad.

Los venezolanos queremos libertad. No nos interesa que se reestructure o no la MUD. Es muy importante que se reestructuren para fines electorales, y eso es muy útil. Pero para rescatar la libertad no pueden ser tres o cuatro cogollos.

La encuestan reflejan que los independientes son mayoría en Venezuela, dependiendo de la encuesta las cifras oscilan en un rango que va entre el 50 y el 60% de los venezolanos. Entonces para cambiar al país tienes que apelar a ese poder independiente. Adicionalmente, debido a los malos resultados de los últimos años, la MUD no está bien parada.

HIA. Hay quienes piensan qué se requiere una constituyente debido a qué no habrán nuevas eleccciones. Qué piensas tú de eso?

Yo creo en una transición y en una constituyente. La transición de la que siempre hablé era para transformar a la República. La MUD por el contrario, percibe una transición como un quitate tú para ponerme yo.

Mi tésis siempre fue que era indispensable legitimar los poderes públicos para poder gobernar. La MUD opinaba que eso no era necesario. Ellos pensaban que en el momento que ganásemos una elección presidencial habría una desbandada del oficialismo hacia el nuevo poder, y por tanto no sería necesario acometer un proceso constituyente. Siempre dije que eso era una apuesta irresponsable.

Yo me siento parte del proceso de la Alianza Nacional Constituyente. Llevo años hablando de eso. Pero no soy ingenuo, el gobierno de Maduro no lo va a permitir. Aunque un proceso constituyente no requiere autorización del gobierno ni tampoco del poder electoral. Chávez lo metió en la Constitución Nacional. El poder originario es el pueblo, y si el pueblo reúne el 15% de las firmas puede activarlo de manera soberana. Pero es esto posible? Yo lo veo poco probable. Hay que hacerlo? Sí hay que hacerlo.

Es necesario refundar la república para darle estabilidad a Venezuela. Yo vengo de la cuarta república, sin embargo no quiero una cuarta república reencauchada sino un país estable.

HIA. Tú crees qué la MUD le llega al corazón de la gente?

Estás tocando para mí el tema central.

Cuando a mi me preguntan: podemos salir de esto? yo digo que sí.

Podríamos salir pacíficamente si tuviésemos una población energizada e inspirada por unos líderes y por una visión de país.

En Venezuela hay dirigentes pero no hay líderes. Los dirigentes no tienen la capacidad de despertar el entusiasmo que el corazón del pueblo requiere. Ganar elecciones es otra cosa. Para votar no se requiere inspiracion sino un rechazo al régimen.

Esto explica porque Leopoldo López es el más popular. Leopoldo tuvo una posición digna, y asomó la posibilidad de salir de esta tragedia de una manera más contundente. Leopoldo incluso fue capaz de arriesgar su propia libertad, y eso lo aprecia la gente.

La oposición no inspira porque no ha tenido consistencia, tampoco han tenido compromiso, y en muchos casos les ha faltado valor. No olvidemos las elecciones presidenciales que ganamos y donde el gobierno cometió fraude. En esa ocasión, en lugar de convocar a la calle a defender el triunfo, nos mandaron a nuestras casas a bailar salsa y a tocar cacerolas. La gente piensa que con esta dirigencia no hay salida.

Tampoco ha habido un llamado a un sueño de país, y de cómo lo aterrizamos. No se le dice a los venezolanos que la libertad tiene un costo. La sociedad debe decidir si está dispuesta a asumir ese costo. Es necesario que esa dirigencia enfrente a la tiranía. Si no lo hace, la sociedad no despertará y menos aún se animará a luchar para deponer éste régimen.

HIA. Un amigo me dijo que el 11 de abril y el referéndum revocatorio fueron los momentos en los que estuvimos mas cercanos de revertir esta situación. El excluye #LaSalida porque aunque fue un movimiento de mucha fuerza y valentía no fue una acción nacional. Qué opinión te merece estas aseveraciones?



Estoy de acuerdo con lo que dijo tu amigo.

Por qué fracasa lo de Carmona? Carmona fracasa porque era un independiente, si hubiese pertenecido a uno de los partidos políticos del sistema nosotros hubiésemos salido de Chávez. A Carmona lo tildaron de dictador cuando el verdadero dictador era Chávez.

Nosotros ganamos el referéndum revocatorio pero la oposición aceptó la derrota a media noche sin discutir nada.

El otro momento fue el triunfo de la Asamblea Nacional en 2015. No supimos aprovechar ese gran triunfo que nos dió legitimidad nacional e internacional. Hemos debido plantarnos frente al régimen y tomar acciones inmediatas tales como; decretar una amnistía a los presos políticos, desmontar a los magistrados del TSJ, restituir la concesión a los medios de comunicación privados, destituir a los miembros ilegales del CNE. No lo hicimos y luego el régimen barrió el piso con nosotros.

Respecto a #LaSalida fue realmente una acción muy aislada, comienza en el Táchira con una acción valiente de jóvenes estudiantes. Leopoldo recoge esa acción de los muchachos tachirenses, y la MUD, sobre todo Capriles se desvincula. El gobierno aprovechó la división de la oposición para que Maduro arremetiera contra los estudiantes, contra López, y contra Ledezma.

HIA. Tú piensas qué los militares nos permitieron ganar la elección de la Asamblea Nacional dejándonos votar?

No lo creo. Pienso que hubo mucha presión y vigilancia de la comunidad internacional. Para mí los militares son chavistas al menos que demuestren lo contrario. Y los que dicen que no son chavistas, aún no lo han demostrado.

HIA. Por qué Venezuela dejó solos a los estudiantes ? Ni los padres, ni los profesores fueron solidarios con esos muchachos?

El día de la entrega de Leopoldo López el 18F, yo caminé hacia un piquete de la Guardia Nacional, pensaba que detrás de mi venía la gente y cuando volteo estaba solo. El aspecto más débil de nuestra estructura social es la falta de solidaridad.

Yo le decia a los empresarios, que éste régimen los iba a acabar uno a uno. Ellos no se daban cuenta porque tenían el número en la espalda.

Cuándo expropiaron mi finca, ningún empresario o político dijo nada. Soy el único político que este régimen le ha expropiado algo.

Churchill decía, que cuando la gente alimenta un cocodrilo lo hace pensando que el cocodrilo se lo va a comer de último.

HIA. Qué puede inspirar a los venezolanos ? Dicen que Bolívar hizo el decreto de guerra a muerte para obligar a los venezolanos a participar en la gesta de independencia.

Bolívar era un tipo muy cruel. Quizás su peor crueldad fue tildar a Francisco de Miranda de traidor y entregarlo a Miranda a los españoles. Miranda era uno de los hombres más importantes del mundo para aquel momento, y era el verdadero republicano.

Yo me niego a creer que para los venezolanos la inspiración es poder comerse un pollo o conseguir una medicina sin hacer cola.

HIA. Tú crees que hay un proceso de domesticación del pueblo venezolano?

Hay un intento sostenido de venirlo doblegando. Incluso la juventud universitaria independiente ha sido coptada por los partidos políticos. Los jóvenes del mundo siempre han sabido que su futuro se decide en el presente, y es por eso que salen a la calle a protestar y a luchar por sus reivindicaciones.

Yo muchas veces he sentido que he sido un aguafiestas para los políticos venezolanos. Mientras yo califico al régimen como una dictadura, los partidos le doran la píldora al pueblo.

HIA. Cómo detener ese proceso de domesticación?

La confianza en la dirigencia es una cosa fundamental para animar a la sociedad. Y esa confianza se ha perdido significativamente.

Por eso tu vez que Leopoldo López, quien no puede hacer nada porque está preso, es el más popular.

Qué te indica eso? Yo lo interpreto que tienen más confianza en él estando preso, que la confianza que le tienen a los dirigentes que están libres.

HIA. Diego si se pierde la confianza en el gobierno y se pierde la confianza en la oposición entonces qué queda?



La desesperanza. La declinación de la esperanza en Venezuela es fácilmente apreciable.

Los venezolanos tenemos un sociedad débil o flaca porque nuestra fortaleza era producto de una riqueza fortuita como lo es el petróleo, y no producto del trabajo.

Por eso Colombia, a pesar de que han tenido mayores dificultades, tienen un tejido fuerte.

HIA.Tú no crees que a diferencia de Venezuela en Colombia hay un hilo conductor que ha impedido que ese pueblo haya dado un salto al vacío?



Creo que es importantísimo lo que me estás diciendo. Colombia preservó sus élites, y Venezuela las liquidó. Mientras Santander creó un país de leyes, Bolívar edificó un cuartel. Siempre hemos sido un país bajo la bota militar toda nuestra historia.

Venezuela liquidó la intelectualidad. Colombia construyó muros de contención para evitar esos riesgos.

HIA. Tú piensas qué en Venezuela gobierna un triunvirato?

Sí.

Maduro, Cilia y Tareck son lo mismo, y los otros son Padrino y Diosdado. Y aunque son heterogéneos, se mantienen unidos, por razones prácticas de mantener el poder.

HIA. Por qué si el triunvirato es heterogéneo no se busca la manera de fracturarlo ?

La comunicación con los militares hoy en día es muy difícil porque están muy vigilados por los cubanos. Una conspiración militar es imposible hoy en Venezuela. Si llegara a ocurrir una conspiración tendría que ser de sargentos, como la de Batista en Cuba. Los sargentos sufren igual que el pueblo. Por el contrario, los oficiales militares gozan de muchos privilegios.

HIA. Cómo salimos de esto ?

Venezuela es un caso inédito. Tenemos una situación muy particular. Un régimen disfrazado de democracia, armado hasta los dientes, con vínculos con el narcotráfico y el terrorismo, y del otro lado, un pueblo indefenso.

Es muy dificil predecir una salida.

HIA. Qué se requiere para que este régimen colapse ?

Tener realmente una dirección opositora en serio. El régimen le tomó la temperatura perfectamente a los líderes venezolanos, saben que no van a pasar la raya amarilla.

El días pasados le quitaron los pasaportes a dos diputados, y ellos declaran que les violan el artículo 240 de la constitución, pero por Dios cual constitución?. Sabemos que hay una constitución paralela. No decimos claramente que estamos en una dictadura.

El asunto no es sustituir solo a Maduro sino a todo un régimen. Habría que desalojar a parte de las fuerzas armadas, a los milicianos que tienen tomada PDVSA etc.

Manejar la transición venezolana es una gesta épica. Se necesita conocimiento, la voluntad, compromiso y confianza. Cuándo los venezolanos votan no piensan en eso.

Cuando me lancé de candidato en 1978 las personas me decían este muchacho es inteligente pero no puede ganar, y yo les respondía: “lo importante no es que gane yo sino que ganen ustedes”.

HIA. Diego tú crees que el Papa Francisco cayó por inocente?

No. Pero si creo que los consejeros del Papa se equivocaron. El primer error fue enviar al Nuncio de Buenos Aires que no tenía la menor idea de lo que estaba pasando en Venezuela, y enredó la situación. El segundo fue acudir al Vaticano que es como la ONU. El Vaticano tiene un interés global y no local, hubiese sido preferible haber llamado al clero venezolano.

Yo no opino si el Papa Francisco es peronista, o si es izquierdista, eso no lo sé, no conozco al Papa.

HIA. Será que la MUD siempre está pensando en un arreglo y por eso actúa diplomáticamente?

Si creo. Capriles le hablaba más al chavismo que a la oposición. Cuando llevé al presidente Chávez a la Corte Penal Internacional de La Haya en lugar de apoyarme me criticaron.

Otro ejemplo, la medida de Trump contra Tareck no fue apoyada decididamente por la Asamblea Nacional.

HIA. Tú crees que la oposición tiene un complejo que los tilden de pro-norteamericanos, golpistas, o derechistas ?

Cuál es el complejo de apoyar la democracia más importante del mundo?. Tu sabes que la MUD es una mezcla de partidos de todo tipo, incluso hay gente que no cree en la propiedad privada. Hay muchos que son igualitos a los chavistas en sus prácticas.

Yo quiero un país muy distinto al que Chávez construyó. La MUD ve varios paises.

HIA. Por qué a María Corina si habla tan duro no la meten presa?

En Venezuela no se ve bien meter a una mujer presa. Ella tiene amigos en la comunidad internacional. Y quizás como no tiene un porcentaje representativo en las encuestas no la consideran peligrosa.

HIA. AD nunca atacó a Copei cuando la dictadura de Pérez Jímenez, a pesar de que Copei era un partido menos combativo y hasta gobiernero. A veces nos atacamos más entre opositores que creemos en la democracia y no enfilamos nuestros ataques contra el régimen de Maduro. Qué opinas de esa aseveración?



Me parece que tu análisis es correctísimo. En la MUD están de candidatos: Henrique Capriles, Henry Ramos, Henry Falcón, Julio Borges, María Corina, Leopoldo López, e incluso el Alcalde de Chacao aspira ser el Presidente de la República. Se han enfocado en candidaturas individuales cuando ni siquiera hay elecciones. En los 50’s ni Betancourt ni Caldera hablaban de candidaturas, había un frente de resistencia y opositor. Y el día que cayó la dictadura, ese día fueron candidatos todos. Guillermo comparto 1000% lo que estás diciendo.

HIA. Habrá un desenlace en el 2017?

La pregunta que me hacen desde la comunidad internacional es la siguiente: estará la oposición preparada para una transición tan compleja en Venezuela?

Y la pregunta la hacen porque la comunidad intenacional ha tenido la oportunidad de conocer a los dirigentes políticos venezolanos, y han podido evaluar su nivel de competencia o de incompetencia.

Yo entiendo esa preocupación, pero frente a la realidad que enfrentamos, es infinitamente mejor que la oposición con todos sus defectos, maneje los destinos de Venezuela.

HIA. Cómo obligas al régimen a qué haga elecciones? El año pasado se robaron dos elecciones y no pasó nada.

Todos los esfuerzos que se han hecho internacionalmente. Por ejemplo el más reciente, una carta a 35 senadores y representantes del Congreso de los Estados Unidos para que sancione a los jerarcas del régimen por crímenes de lesa humanidad y violación de los derechos humanos.

Una imagen vale más que mil palabras. La foto del Presidente y del VicePresidente de los Estados Unidos con Lilian Tintori es un mensaje poderoso hacia el régimen de Venezuela.

Acciones como estas están dirigidas a facilitar una salida electoral.

HIA. En Chile cuando convencieron a Pinochet para que permitiera un plebiscito, a la oposición chilena se le presenta un primer dilema, de participar o no, porque ellos sentían que iban en condición de minusvalía a esa elección. Y el segundo dilema fue si el mensaje debía centrarse en lo malo de Pinochet o por el contrario pintarle el nuevo país que el pueblo de Chile se merecía. Se decidieron por pintar el sueño. Tú piensas que a veces en oposición nos dedicamos a evidenciar lo malo, en lugar de aprovechar cada instante en vender el país que queremos?

Estoy de acuerdo contigo. Debemos vender ese sueño y emocionar a la gente para que lo haga suyo. Lo malo la gente ya lo sabe porque lo vive y lo sufre a diario.

HIA. Los venezolanos huyen de Venezuela hacia Colombia. La mayoría son jóvenes que llegan a lo desconocido y en unas condiciones muy desfavorables. Qué piensas al respecto?

Tienes razón hoy la gente huye. Emigrar requiere un coraje superior para tomar esa decisión. Los venezolanos que huyen de Venezuela son discriminados en el extranjero, y en muchas ocasiones son discriminados por los venezolanos que están en Venezuela. Tienen un doble castigo. Es una de las tantas injusticias que nos ha tocado vivir.

