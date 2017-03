Publicado en: Actualidad

Mar 8, 2017 8:10 pm

1. ¿La ironía eterna?:

El gobierno venezolano, a través de su ministerio de turismo, se ha dado a la tarea de generar información que no se compadece con la realidad. Esta práctica no es nueva, de hecho es reiterada.



Sin embargo el decir que millones de personas se movilizaron, así como miles vinieron al país, es ironico, pero más que eso es profunda y ofensivamente cínico. Todos los gremios de la actividad turística reportaron proyecciones negativas en base a las reservas e intención de viaje y claro está, la cifras se pueden ver unos días o semanas luego cuando es recopilada a nivel nacional, pero Mintur reporto cifras el 01 de marzo, es decir al día siguiente de terminarse el asueto……El gobierno que no publica cifras macroencomicas y sociales desde hace años, pude publicar en horas los resultados del carnaval 2017?.

2. Entendiendo mejor lo que ya sabemos:

Hace unos días pude asistir una vez más al evento que es referencia en el país, sobre temas económicos y sociales; Perspectivas de Venamcham 2017. Acá algunos puntos a resaltar: Inflación: 699,10%. Tasa de Cambio Oficial DICOM: 1.191,82 Bs/USD. Aumento de sueldos y salarios: 239,97%. Ingreso mínimo de 950 mil BsF (285 mil de salario básico y 665 mil de bono de alimentación). El gobierno no puede presentarse a una elección, ya que no tiene posibilidades de ganar en ningún escenario. El problema del 2017 es el talento humano. La fuga y la “canibalización” del talento serán mucho más pronunciadas este año. Un 50% de los venezolanos se quieren ir del país. 66% de las personas en proceso de migrar están trabajando en la empresa privada. El problema económico no es que no haya productos (2016) el problema es venderlos (2017) por la drástica caída del poder adquisitivo. Existen dos escenarios para 2017: El cambio en el modelo económico o el cambio político. De acuerdo al World Economic Forum, Venezuela está en el puesto 130 sobre 138 en competitividad.

3. Colombia en Vitrina:

Nuevamente tengo el chance de asistir a la Vitrina Turística de Anato (Bogotá, Colombia), la cual mantienen un excelente nivel en cuanto a expositores y contenido, logrando destacarse entre las mejores de la región. Estuvimos en acto inaugural con la presencia de personeros del área y el Presidente Santos, donde el que se robó el show fue el Ministro de Turismo de Argentina, Sr. Gustavo Santos (país invitado especial 2017), dando un simpático y sentido discurso. Fue un evento que además sirvió de buen augurio, ya que justo ese día (01 marzo 2017), comenzaba el desarme por parte de la guerrilla…….Santos cerró diciendo: La paz es la mejor promotora del turismo.

4. Memoria, Coraje y Esperanza:

En las palabras que nos dirigió la Presidenta de Anato, Sra. Paula Cortes Calle, menciono que Colombia ve en el turismo una alternativa para mantener el crecimiento del PIB, versus el descenso de ingreso por la actividad petrolera. Son 67 años que tiene ese gremio trabajando. Nos recordó un buen lema que ellos en Anato manejan: “Hay cosas que solo las agencias de viajes te pueden decir”. Destaco la importancia de que allí estuviera un premio Nobel de La Paz, colombiano y de que esta edición se llevaba a cabo en el año que por fin se inicia el proceso de Paz. Evocaba que estaban cansados de tener miedo, de vivir en la guerra, de ser tildados de país violento. Subrayo lo importante de las Macroruedas de negocios, que ya tienen 13 años y que en este capítulo contarían con 475 empresarios de 43 países con 8000 citas de negocios, y además con la presencia de China por primera vez. Y enfatizo las palabras del Papa Francisco: Cualquier país para que pueda ir adelante debe tener 3 referencias; 1) Memoria de su historia 2) Coraje para afrontar el presente y 3) Esperanza hacia el futuro.

5. Todo un nuevo destino que ver:

Ahora Colombia se enfoca a nuevos sub-destinos, que no era posible considerarlos antes debido al conflicto armado. Extensas zonas eran el reducto de los violentos y además su espacio de esparcimiento. Estas bellas áreas colombianas están ahora disponibles para todos, y el país se enfrenta a un nueva alternativa turística que pareciera ser aún más interesante, a lo que ya la tierra de Botero ofrece. Se trata de un gran reto al ir poco a poco retomándolas.

6. Usabilidad o no:

En el programa que llevo adelante en www.fedecamarasradio.com en el Foro Enfoque Global, tuve una conversa muy interesante con dos expertos del aérea de agencias de viajes, con el tema de “La Usabilidad o No de las Agencias de Viajes en Venezuela”. Allí Fernando Iacobucci y Ashley Sanchez nos dieron sus impresiones sobre este importante tema. No se pierdan la conversación: http://fedecamarasradio.com/la-usabilidad-no-las-agencias-viaje-enfoqueglobalagencias/

7. La IATA y Venezuela:

Otra conversación que les recomiendo escuchar, fue la que sostuve con la Sra. Marisela Loaiza, Gerente de Área de la IATA para Venezuela y Cuba. Siempre es bueno hablar con ella, como experta, como directiva del tema aéreo y saber sus impresiones. Acá la pueden disfrutar: http://fedecamarasradio.com/turismo-una-politica-estado/

8. Muy bien Avianca:

En este viaje que realice a Bogotá, pude utilizar los servicios de esta empresa aérea colombiana, y debo destacar que fue una muy buena experiencia de viaje. Prestan un buen servicio en tierra, abordo. Con muy buenos aviones, cómodos, modernos, y con buen entretenimiento. Bien por Avianca!!!.

9. La Cocina y la Cava de Leo:

Siguiendo las recomendaciones gastronómicas del ciudadano Embajador de Colombia en Venezuela, Sr. Ricardo Lozano, fuimos en Bogota a un sitio llamado “Leo, Cocina y Cava” ubicado en el centro de la ciudad. Nos habían dicho que el local estaba en una lista Top del país y la región. Como quiera que sea, les puedo asegurar que sin duda debe tener un lugar importante en cualquier gastro-ranking. Es algo fantástico, su propuesta es muy singular, muy particular, y permite que el comensal viaje de su mano a lo largo de los 11 pasos que componen esta oda a la vida, a los sabores y a la comida. 100 puntos para su dueña y chef Leonor Espinosa. Mas Info vayan acá: http://www.restauranteleo.com/index.html

10. United mejora con Venezuela:

Una buena noticia es que United mejorara sus horarios desde abril, lo que permitirá conectar más eficientemente más allá de Houston y viceversa. Así mismo la empresa regresa a su vuelo diario, lo que es una excelente noticia para la vapuleada oferta aérea venezolana. Lo único que es que en el vuelo de Houston a Caracas, hará una parada técnica de 1 hora en Aruba. No así en el Caracas-Houston que seguirá siendo directo.

Reinaldo Pulido

@ReinaldoPulido

Volver al bol