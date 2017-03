Publicado en: Actualidad, Regionales

Mar 8, 2017

La situación que constantemente viven los larenses con el servicio de agua viene en detrimento desde hace al menos 6 meses, acentuándose en el primer trimestre del 2017 con el incremento en las tarifas que tiene a los usuarios abarrotando las redes sociales de denuncias en contra de la situación, reseña El Impulso.

El municipio Palavecino y el oeste de Barquisimeto son las zonas más afectadas con este contexto que pareciera no tener una pronta solución.

Comunidades como La Mora, La Campiña, La Piedad, El Recreo, Valle Hondo, entre otras tantas zonas de Palavecino y otras en el oeste de Barquisimeto como, Barrio Nuevo, Pueblo Nuevo, Las Américas, Ruiz Pineda, La Carucieña, son las zonas más afectadas por la precariedad del servicio que presta la empresa Hidrolara.

Aumento del 130% en el servicio

La gente no se queja de la calidad del producto, si no de la precariedad del servicio y los altos costos del mismo. “El recibo de este mes llego en Bs. 8 mil 775 y en enero pague menos de 2. 500 bolívares. Nosotros estamos pagando por la gente que no paga agua en Barquisimeto. ¿Por qué los barrios no pagan agua? El agua de los barrios no las están cargando a nosotros en nuestras facturas”, dijo Yomara Lucena habitante de la 4ª etapa de Valle Hondo en Palavecino.

En unas declaraciones para el medio impreso, el gerente de Producción de Hidrolara, Julio Tersek, dijo que “Si no llega agua todos los días se debe a la programación, pues no hay agua suficiente para abastecer todas las comunidades, todos los días, a toda hora”.

Adolfo Soteldo habitante de la urbanización La Campiña al este de Palavecino, denuncia que en su comunidad no se justifica el cobro del servicio con la calidad del mismo. “Tengo una vecina en frente de mi casa. Vive una sola persona pero la diferencia entre su recibo y el mío es abismal. Ella paga por ejemplo, mil bolívares y yo pago 7 mil bolívares. En mi casa vivimos solo mi esposa y yo. No tiene proporción, es algo que no tiene sentido”.