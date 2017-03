Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 8, 2017 5:07 pm

Este miércoles el parlamento Nacional debate un acuerdo de solidaridad con las personas que sufren “enfermedades raras”, o poco frecuentes, punto propuesto por el diputado y miembro del Parlatino, Julio Montoya, quien resalto que son más de 7.000 patologías que no tienen ayuda en este momento en #Venezuela.

Durante el debate, que fue abierto por la señora Gloria Pino, miembro de la Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras, se planteó la grave situación que viven estos pacientes y sus familiares al no conseguir el tratamiento que necesitan, además de que el seguro social no se los proporciona.

Montoya recordó la declaración universal de los derechos humanos, en las que entabla que “toda persona tiene el derecho un nivel de vida adecuado”. Igualmente, recalcó que muchas de estas enfermedades no son atendidas en el país “y lo más lamentable es que algunas de ellas no son reconocidas en el Seguro Social que les permita tener oportunidad de conseguir los medicamentos. Miles de venezolanos no encuentran tratamiento ni solidaridad del Estado”.