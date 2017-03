Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 8, 2017 11:45 am

El movimiento Juventudes de Voluntad Popular sumó a sus filas a nuevos jóvenes y estudiantes a nivel nacional, entre ellos al ex presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCUV) y dirigente estudiantil, Hasler Iglesias, quien asumirá en la calle la lucha para conquistar #LaMejorVzla.

Nota de Prensa

El responsable nacional de juventudes de la tolda naranja y concejal del municipio El Hatillo, Reinaldo Díaz, dio la bienvenida a los nuevos activistas y expresó que “Hasler Iglesias se incorpora a las filas de Voluntad Popular para trabajar como un líder político y social. Va a incorporarse bajo la filosofía de Voluntad Popular, a echarle pichón por el cambio y por la construcción de #LaMejorVzla. Invitamos a todos los jóvenes a que sigan sumando más y más voluntades para crecer y lograr este sueño de #LaMejorVzla”.

Díaz informó que la incorporación de nuevos jóvenes a la tolda naranja no solo se realizó en Caracas sino también en los estados Cojedes, Falcón, Bolívar y Aragua. “Voluntad Popular sigue y seguirá creciendo porque es el único partido de oposición que le habla claro a los venezolanos. En 2010, a través de elecciones abiertas se formó este gran partido que defiende los derechos de los venezolanos. Fuimos creciendo elección tras elección, discución tras discusión, y todo eso en el marco de la persecución por parte del régimen”.

Resaltó que Voluntad Popular ha sido el partido más perseguido por la dictadura durante los últimos años. “Tenemos a nuestro líder preso, a nuestro coordinador político en el exilio; alcaldes, concejales y diputados presos y exiliados. Toda esta persecución nos ha hecho crecer como organización política. Nuestra claridad les ha generado la confianza a los venezolanos que hoy se suman a Voluntad Popular. Los jóvenes saben que somos el partido que derrotará a la dictadura de Nicolás Maduro”.

En este sentido, Hasler Iglesias, agradeció la bienvenida por parte del Movimiento de Juventudes del partido y se comprometió a seguir en la lucha hasta conquistar #LaMejorVzla de paz, bienestar y progreso. “Los jóvenes estamos convencidos de que en estos momentos de oscuridad hace falta un poco de luz y Voluntad Popular ha sido el partido que ha sabido darles claridad a los venezolanos, por eso estamos profundamente agradecidos y comprometidos con esta lucha por defender al pueblo venezolano”.

Destacó la firmeza en que los jóvenes han luchado durante los últimos tiempos ante una dictadura feroz que lo que ha hecho es reprimirlos y violar sus derechos más básicos. “Somos una generación a la que le ha tocado luchar. Somos la generación que ha visto la injusticia, a niños muriendo de hambre, a madres haciendo colas, a venezolanos muriendo en los hospitales y por eso sabemos que ante eso debemos oponernos y luchar. La mayor demostración de rebeldía es hacer unas elecciones cuando el Tribunal Supremo de Justicia pretendía oponerse y estar en las calles cuando nadie estuvo dispuesto a hacerlo”.

Iglesias aseguró que los jóvenes seguirán luchando con la fuerza, irreverencia y rebeldía que caracteriza a la tolda naranja. “Sabemos que lo correcto es seguir luchando para abrirles las puertas a los colegios, liceos, hospitales, mercados, farmacias, industrias y, sobretodo, luchando para abrirle de nuevo la puerta al voto y que los venezolanos puedan decidir. Voluntad Popular nos ha demostrado que los demócratas no se arrodillan, no se rinden ni se venden”.

Instó a los venezolanos a salir masivamente este 11 y 12 de marzo a validar por Voluntad Popular y evitar que el régimen de Nicolás Maduro cumpla sus pretensiones. “Este fin de semana hay un proceso de legitimación viciado que quiere dar al traste con los partidos políticos, pero las trampas no podrán contra Voluntad Popular este fin de semana. Somos más fuertes que todas estas trampas y los jóvenes somos quiénes lo demostraremos. Este 11 y 12 debemos salir a defender la democracia. A la dictadura se le reta, enfrenta y vence con fuerza valentía y convicción, como lo hizo Leopoldo López y como lo continúa haciendo Voluntad Popular”.

La responsable de Juventudes de Voluntad Popular en el estado Miranda, Mariana Suárez, convocó también a todos los jóvenes venezolanos a salir este 11 y 12 de marzo a defender a la tolda naranja. “Este fin de semana todos los jóvenes a la calle, de 7:00 am a 5:00 pm. Este gobierno casi que nos pide una muestra de sangre, pero realmente el único requisito para validar es la cédula de identidad venezolana. En todas las plazas Bolívar del país hay al menos un punto de validación. Si usted, joven venezolano, valida por Voluntad Popular no puede hacerlo por otro partido. Este gobierno quiere elegir a su oposición y sacarnos del camino, pero nosotros seremos garantes de que eso no pase”.

Resaltó la importancia de que nuevos jóvenes venezolanos se sumen a las filas del partido más perseguido en Venezuela. “Estamos conscientes de que Voluntad Popular es el partido que conquistará la democracia. Que se sumen nuevos jóvenes demuestra que lo estamos haciendo bien y que estamos en el lado correcto de la historia. A la dictadura se le enfrenta como Leopoldo lo ha hecho, Voluntad Popular no le teme a esta dictadura”.

Finalmente, Suarez felicitó a todas las mujeres venezolanas en el marco del Día Internacional de la Mujer y envió un mensaje a la rectora principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, quien ha coartado el derecho de los venezolanos al no permitir que se realicen elecciones en el país. “Felicitaciones a todas las guerreras venezolanas; menos a ti, Tibisay Lucena, que eres la verduga de este país. Tú no vas a ser la protagonista de que Voluntad Popular salga del juego ni la protagonista de que Voluntad Popular no conquiste la democracia en Venezuela. Los garantes y protagonistas seremos los jóvenes este fin de semana y gritaremos que lo vamos a lograr. Y al gobierno le decimos que a Voluntad Popular le queda mucha historia, con su juventud, dirigentes y Leopoldo López, estaremos en la calle conquistando la libertad”.

Igresaron a Voluntad Popular el miembro de la Federación de Centro de la Universidad Central de Venezuela, Ransses Cabello; los estudiantes universitarios Paula Dávila, Joao Goncalves, Elio Rodríguez, José Díaz, David Gil, Nandy Campos, Andrés Baffgo; entre otros.