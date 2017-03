175 hoteles de todo el mundo han conseguido el prestigioso premio Cinco Estrellas; 38 propiedades reciben los honores más destacados por primera vez. Lanzando 20 nuevos destinos, con el grupo más grande y diverso de ganadores, los premios siguen con su expansión mundial en Australia y el anillo del Pacífico. Así, la isla de Bali emerge como punto destacado de lujo con tres Cinco Estrellas, 10 Cuatro Estrellas y tres hoteles recomendados; dos hoteles internacionales consiguen una cifra record de seis premios de Cinco Estrellas. La Forbes Travel Guide ha presentado su lista número 59 de ganadores mundiales de los premios Star Rating, continuando con su enfoque enormemente selectivo para reconocer a los mejores establecimientos globales y premiar al servicio prestado amable e intuitivo. En el año 2017, los ganadores de premios incluyen 22 nuevos hoteles de Cinco Estrellas, 76 nuevos hoteles de Cuatro Estrellas y 83 nuevos hoteles en la categoría Recomendados. Entre los establecimientos que obtienen un premio por primera vez se incluyen además en la lista a 7 restaurantes de Cinco Estrellas, 13 restaurantes de Cuatro Estrellas y 12 restaurantes Recomendados. La lista incluye también nueve nuevos spas de Cinco Estrellas y 35 nuevos spas de Cuatro Estrellas. Al tiempo que sigue expandiéndose a nivel global, la Forbes Travel Guide califica en la actualidad a establecimientos de 42 países de las América, Europa y la región Asia-Pacífico, con planes de incluir a Oriente Medio y África en el año 2018. Los nuevos destinos agregados en 2017 incluyen: Bali, Barcelona, Bogotá, Budapest, Cartagena, Condado Kildare (Irlanda), Dublín, Kioto, Lima, Lisboa, Manila, Melbourne, Monte Carlo, Munich, Osaka, Santiago, Seúl, St. Tropez, Sídney, Venecia y Zúrich. ‘Las propiedades de este año clasificadas como Star Rated, el grupo más grande y más global en la historia de la compañía, alcanzaron un impecable estándar dentro de la excelencia en hotelería, subrayando con ello nuestra misión principal de contribuir en forma positiva al sector del turismo internacional, así como a la experiencia hotelera individual’, afirmó Gerard J. Inzerillo, consejero delegado de la Forbes Travel Guide. ‘Estamos muy contentos de reconocer a los ganadores de los premios 2017 Star Rating, que forman un excepcional conjunto de hoteles, restaurantes y spas con una sólida cultura dedicada al servicio. En un entorno online de confusión y desorden, la Forbes Travel Guide es la fuente de información más fiable, ayudando a los huéspedes a tomar decisiones informadas’, comentó Inzerillo. ‘Estamos orgullosos de poder felicitar a todas las personas asociadas a estos prestigiosos establecimientos de cara a sus huéspedes y empleados’. Lo más destacado, tendencias y datos divertidos de 2017 Entre el total de 1.464 hoteles ganadores, hay 175 de Cinco Estrellas, 478 de Cuatro Estrellas y 237 Recomendados. En el total de distinciones obtenidas por los restaurantes, 62 fueron de Cinco Estrellas, 176 de Cuatro Estrellas y 73 Recomendados. En la categoría spas, un total de 56 alcanzaron Cinco Estrellas, mientras que 207 obtuvieron Cuatro Estrellas. Belleza en la diversidad A la vez que el grupo de ganadores de 2017 es el más diverso en términos de tamaño, ubicación y estilo, un tema general que los une es que cada uno ofrece su propia experiencia distintiva. Los nuevos hoteles de Cinco Estrellas abarcan desde el flamante e innovador Faena Hotel Miami Beach y el recientemente restaurado Ritz Paris grand dame hasta el impresionante hotel de suites The Ritz-Carlton, en Macao. Los hoteles boutique también marcaron una fuerte presencia entre los Cinco Estrellas, incluyendo a The Resort at Pedregal, de 87 habitaciones, en el Cabo San Lucas, el Hotel 41, de 30 habitaciones, en Londres y el Portrait Roma, de 14 suites, en Roma. La misma diversidad puede encontrarse entre los nuevos ganadores de Cuatro Estrellas, que incluyen al Jade Mountain Resort de Santa Lucía, cuyas 29 suites de tres paredes están abiertas a los elementos y tienen su propia piscina privada de borde infinito o Jacuzzi y la Spicer Mansion de Mystic, Connecticut, un nuevo hotel de ocho habitaciones que le consiente con almohadas con monograma y servicio de automóviles BMW con chofer. Nuevos y notables Entre los nuevos destinos, la pequeña isla de Bali emerge como gran ganador entre el sector del lujo. El nuevo punto destacado del lujo consiguió distinciones de Cinco Estrellas en tres hoteles (Four Seasons Resort Bali en Jimbaran Bay, Four Seasons Resort Bali en Sayan, The Villas en Ayana). Cuenta también con una impresionante cifra de 10 hoteles de Cuatro Estrellas y tres propiedades Recomendadas. Manila lanzó dos hoteles de Cinco Estrellas (Marco Polo Ortigas Manila, Sky Tower en el Solaire Resort and Casino), un cuarteto de propiedades de Cuatro Estrellas (Fairmont Makati, Hyatt City of Dreams Manila, Raffles Makati, Sofitel Philippine Plaza Manila) y un par de hoteles Recomendados (Makati Shangri-La, Manila; Pan Pacific Manila). En Australia, Crown Towers Melbourne y The Darling en Sydney consiguieron sus distinciones respectivas de hoteles de Cinco Estrellas de la ciudad. Además, Melbourne añadió una propiedad de Cuatro Estrellas (Park Hyatt Melbourne) y dos Recomendadas (Grand Hyatt Melbourne; The Langham, Melbourne). Sydney dispone de dos hoteles en Cuatro Estrellas (The Langham, Sydney; Park Hyatt Sydney) y otros dos hoteles en Reomendados (InterContinental Sydney Double Bay; Shangri-La Hotel, Sydney). Hay numerosos destinos europeos que debitaron con su primera propiedad de Cinco Estrellas: Budapest (Four Seasons Hotel Gresham Palace Budapest), Barcelona (Mandarin Oriental, Barcelona), la Riviera de Francia (Grand-Hôtel du Cap-Ferrat, A Four Seasons Hotel) y Venecia (Belmond Hotel Cipriani). Un grupo de élite de 11 propiedades son las que ganaron premios Cinco Estrellas por su hotel, restaurante y spa. Estos ganadores de Cinco Estrellas triples fueron: el Banyan Tree Macau, en Macao; The Broadmoor, en Colorado Springs, Colorado; The Cloister, en Sea Island, Georgia; el Fairmont Grand Del Mar, en San Diego; The Landmark Mandarin Oriental, en Hong Kong; el Mandarin Oriental, en Las Vegas; el Mandarin Oriental, en Macao; el Mandarin Oriental en Miami; el Montage Laguna Beach, en Orange County; el Ocean House, en Watch Hill, Rhode Island y el Wynn Las Vegas. El Altira Macau y el Four Seasons Hotel Hong Kong reciben un total de cuatro premios Cinco Estrellas para el hotel, el spa y dos restaurantes. El Crown Towers Macau gana un total de cinco premios de Cinco Estrellas para el hotel, spa y tres restaurantes. El Mandarin Oriental, Hong Kong y Wynn Macau establecen un nuevo record, logrando un total de seis premios de Cinco Estrellas para el hotel, spa y cuatro restaurantes. Donde las estrellas de los hoteles brillan con intensidad En Estados Unidos, la cifra más elevada de hoteles de Cinco Estrellas está en: California (18), Nueva York (9), Florida (8), Massachusetts (6) y Nevada (5). California ha conseguido dos nuevos hoteles de Cinco Estrellas este año: Napa’s Solage, An Auberge Resort y el San Diego’s Fairmont Grand Del Mar. Las ciudades de Estados Unidos con las cifras más elevadas de hoteles de Cinco Estrellas incluyen: Nueva York (8), Beverly Hills (5), Las Vegas (5) y Miami (5). A nivel mundial, las ciudades con la cifra más elevada de hoteles de Cinco Estrellas incluyen: Macao (10), París (10), Londres (9) y Hong Kong (8). Macao y París siguen estando lado a lado con un nuevo ganador cada uno en el año 2017. Donde las estrellas de los restaurantes brillan con intensidad En Estados Unidos, la cifra más elevada de restaurantes de Cinco Estrellas está en: Nueva York (7), California (6) y Nevada (6). La escena de buenos alimentos de Las Vegas ha visto un crecimiento con la incorporación de tres nuevos restaurants de Cinco Estrellas: Le Cirque Las Vegas y Picasso, ambos en Bellagio, y Wing Lei en Wynn Las Vegas. A nivel mundial, las ciudades con la cifra más elevada de restaurantes de Cinco Estrellas incluyen: Macao (11) y Hong Kong (8). Donde las estrellas de los spa brillan con intensidad En Estados Unidos, la cifra más grande de spas de Cinco Estrellas está situada en: California (8), Florida (5) y Nevada (5). Los dos nuevos spa de Cinco Estrellas de California son el Meadowood Spa en Napa y The Spa en Beverly Wilshire de Los Ángeles. El nuevo y suntuoso Meadowood Spa lleva al Napa Valley su primer spa de Cinco Estrellas. A nivel global, las ciudades con el mayor número de spas de Cinco Estrellas incluyen: Macao (7), Hong Kong (5) y Shangai (4).