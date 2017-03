Publicado en: Opinión

Mar 8, 2017 4:48 pm

Un asunto que nunca debemos olvidar es el de los presos y perseguidos políticos. Ellos son victimas de este gobierno dictatorial. Su situación demuestra que el sector político también hace sacrificios en una Venezuela humillada por irresponsables. Realmente todo el país, salvo un puñado de enchufados, está haciendo profundos sacrificios que comprometen la vida y la estabilidad de toda una población. Por eso todos debemos tener claro que esta no es una lucha de un gobierno contra una oposición. Esta es una lucha de un régimen totalitario contra la inmensa mayoría de los venezolanos que nos sentimos perjudicados por quienes debieron utilizar el poder como herramienta para la transformación positiva del país y no para este desastre de empobrecimiento, desabastecimiento, inflación, desempleo y tantas calamidades que vivimos en nuestro día a día.

El pasado lunes fue puesto en libertad bajo fianza Jorge Luis González, concejal de Maracaibo y miembro de la dirección regional de Primero Justicia. Su detención fue un absurdo jurídico pero sin duda fue una jugada política hecha con la única intención de amedrentar. El procedimiento del Sebin estuvo signado por la estupidez de sembrarle –de manera burda– explosivos, municiones, “miguelitos” y panfletos en el vehículo de su mamá, en el cual se trasladaba con testigos. Es el mismo procedimiento que utilizan las dictaduras. Es el mismo expediente que han utilizado en decenas de casos en los que sólo buscan –con premeditación y con saña– detener a dirigentes opositores que siempre han dado una demostración de que su lucha es pacífica y democrática.

El proceso judicial estuvo lleno de desviaciones totalmente reñidas con la ley y con la justicia. El comportamiento de la juez de control colide con los valores y principios que deben nutrir la acción de un juez, la cual no puede verse manchada por el miedo o por la presión política, por su aspiración de estabilidad laboral o por su deseo de ser jubilado algún día. Un juez es digno y su trabajo será reconocido si pone la justicia por encima de todo,hasta de sí mismo. Si no está dispuesto a eso, no está preparado para ser juez. Lo digo con el orgullo de ser hijo y hermano de jueces cuya reputación jamás fue puesta en duda porque se dedicaron a trabajar con ahínco por ese ideal sublime de la justicia.

Las “pruebas” más importantes fueron desestimadas por los mismos testigos, quienes luego de declarar bajo amenazas graves de funcionarios del Sebin, tuvieron la valentía y la dignidad de decir la verdad en su declaración ante el Ministerio Público.Este único hecho dejó sin argumentos al ministerio público, razón por la cual se abstuvo de hacer acusación alguna. Luego, lograr la boleta de libertad y que el Sebin la acatara fue un asunto que costó una semana más.

Nunca debió estar preso Jorge Luis González. Nunca han debido estar presos quienes por razones políticas han sido privados de su libertad. Venezuela, con todas sus imperfecciones, ha sido ejemplo de democracia en el mundo. Hoy somos la demostración de que las democracias pueden perderse si no producen calidad de vida a la población y si los ciudadanos nos dejamos llevar por mesianismos y populismosque producen daños incalculables. A todos, población y dirigentes, nos toca dar la lucha por el rescate de la democracia en Venezuela. Tenemos que vencer la realidad de que la sobrevivencia y el miedo nos paralicen mientras vemos morir los ideales que nutren a cualquier nación. Tenemos un gran país, lleno de oportunidades y de ventajas que no hemos sabido aprovechar. Nos toca ponerle punto final a la presencia en el poder de unos desalmados a quienes nada les importa la crisis en la que han sumido a un pueblo al que prometieron redimir. En esa lucha sé que vamos a contar con la mayoría, especialmente con quienes presos físicamente, ejercen a plenitud su libertad de conciencia.