Actualidad, Regionales

Mar 8, 2017 9:18 pm

El diputado a la Asamblea Nacional y presidente de la Comisión de Política Exterior del Parlamento, Luis Florido, llegó a Maturín en su gira nacional “Venezolanos sin pasaporte” con la que denunció la exclusión de la que son víctima los ciudadanos que están en contra del régimen de Nicolás Maduro.

Nota de prensa

Durante un encuentro de activistas en el Colegio de Abogados de la capital monaguense, Florido llamó a la validación del partido durante la jornada que se celebrará este sábado 11 y domingo 12 de marzo en todo el país.

“Voluntad Popular está ratificando su voluntad de validar el partido, y lo hemos entendido como parte de una lucha para restituir los derechos de la gente, para defender un partido libertario, una organización política que lucha contra la dictadura, para defender el partido de Leopoldo López que está preso en la cárcel de Ramo Verde y que hace tres años se sacrificó por los venezolanos”.

En este sentido pidió a los venezolanos que así como Leopoldo hizo el sacrificio, una forma de corresponder a su injusta detención es la de validar la organización política.

“Queremos convocar al pueblo de Monagas a defender Voluntad Popular, a que nos levantemos temprano este sábado 11 y domingo 12 de marzo en las 15 máquinas en los trece municipios para lograr la meta mínima que es 3.105 firmantes y llevarla por lo menos al doble de lo exigido, es decir que tienen un reto y un compromiso con Voluntad Popular y nosotros con Monagas”, resaltó Florido.

Sobre la gira nacional invocó el lema del partido “todos los derechos para todas las personas”, como la forma de denunciar ante el mundo la violación sistemática de derechos a la libertad, alimentación, el acceso a medicamentos y la crisis humanitaria que vive el país.

”Es la lucha por los derechos de los venezolanos, por los presos políticos que perdieron su libertad, por los que no tienen alimentos, medicamentos y los que sufren los embates de la inflación”, manifestó.

El parlamentario también se pronunció al proceso de recomposición de Voluntad Popular en Monagas, al reconocer la acertada y decidida conducción que ha realizado el coordinador regional encargado Antonio Goncalves y ratificó que el único candidato de la organización es Warner Jiménez.

“Aquí en Monagas va a haber candidato de Voluntad Popular en el momento que tengamos elecciones, habrá candidato para las primarias que será Warner Jiménez y el pueblo quiere que sea Warner”, resaltó.

Florido, como presidente de la Comisión de Política Exterior del Parlamento venezolano, se pronunció sobre la decisión de la AN de invocar la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Ratificamos la necesidad que en el Parlamento se invoque el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana que tiene como esencia la figura del buen oficiante y de una vez por toda se entienda en el mundo que aquí no hay ningún tipo de diálogo. Al gobierno el único diálogo que le gusta para la fotografía y ganar estabilidad, y ese no es el diálogo, aquí solo la presión internacional con la calle decidida, la calle irreverente y la calle para restituir la Constitución”, recalcó.

Dijo que se le envió una carta al nuevo canciller de Brasil, Aloysio Nunes, a quien le ratificó la grave situación que vive el país y la necesidad de aplicar el artículo 20 de la Carta Democrática.