Mar 8, 2017 7:41 am

Para el presidente Maduro, el mañana no existe, se revela en su conducta, en sus decisiones, más aun cuando agota todos sus esfuerzos en imponer su voluntad, muchas veces irracional por encima del sentido común, es decir, imponerla a toda costa, sin importar la descalificación inmediata en diversos temas que tienen mucha significación por su trascendencia por el bienestar del país. Para el primer mandatario nacional, y sus colaboradores más cercanos, viven construyendo todo tipo de entramados incluso socio histórico, apuntan hacia incongruencias como después de su gestión vendría la nada. Pero, la verdad verdadera Maduro, está atrapado en su propia historia; lamentable, que, bajo su conducción, el país perdió la posibilidad real de convertir una Venezuela apuntalada con todos sus recursos naturales y económicos en potencia y no de slogan, esta realidad convoca a la reflexión sobre nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro inmediato.

Existen diversas premisas en los análisis integrales y todo apunta al desastre revolucionario: Pesada deuda externa sobrepasa 60 mil millones de dólares y pago de deuda por el orden de los 7 mil millones de dólares, Inflación: 800%. La percepción de la situación económica como “mala” se ha incrementado en Febrero 2017 cercanos 90%. La actual situación social que más preocupan a la gente sigue siendo: Inseguridad, costo de la vida, desabastecimiento, todas estas variables son nudos muy críticos por estar en niveles incontrolados. La insuficiencia en la falta de liderazgo Maduro se mueve en 85%. El 96% de los consumidores piensa que no pueden comprar ni la mitad de los alimentos básicos, no existe diferencia en los estratos A/B, C y D/E. Maduro tiene actualmente un 18% de índice de aprobación. El gobierno está evaluando como puede manejar las elecciones en 2017 intentando minimizar la competitividad con menos partidos e intenta fracturar a la oposición, 8 de cada 10 venezolanos quiere cambio de gobierno…emerge toda una acumulación de complejidades conectado a las arrogancias del heredero de Chávez.

Es evidente, que las diferentes narrativas de los máximos voceros del gobierno se apoyan en la psicología inversa, que sólo modela una mixtura de cinismo irritante, aproximado a lo patológico del discurso. Son muchos los chistes de mal gusto sobre el tema alimentario, económico, social…. que hacen los funcionarios y líderes políticos del gobierno, solamente consiguen el repudio casi unánime del pueblo venezolano.

Es angustiante en un país con grandes reservas petróleo y gas, diamantes, hierro, oro, bauxita y nuevo mineral llamado coltán o “oro azul”, las noticias más relevantes sean relacionadas al tema de la hambruna de los venezolanos, crisis humanitaria corrupción, droga… Es revelador el chavismo ya no es mayoría electoral, el modelo político socialista siglo XXI no termino de inventarse, la visión comunista cobró y cobrara en las urnas electorales en su momento, como en las pasadas elecciones parlamentarias 6D 2015. El primer mandatario nacional continuamente viene perdiendo credibilidad en su condición de servidor público y eso se refleja en las dimensiones de las crisis. La sala situacional del gobierno, seguramente trabaja las 24 horas buscando estrategias para llegar al 2018,… vitorear que seguirán en el poder, desafiando a la mayoría. Es miserable saberse ineficaces; reconocerse inviables; “apostar, como los equipos malos, porque se termine el tiempo para sacarle un pírrico empate a quien sin duda merece el triunfo”… En síntesis, Este gobierno devela; “un gobierno sin futuro detesta que sus ciudadanos tengan futuro”…

