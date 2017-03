Publicado en: Curiosidades, Titulares

Mar 8, 2017 7:23 pm

El psicólogo John Gottman ha creado un listado de síntomas básicos para determinar si una pareja está a punto de separarse; a este sistema le llama “el puntaje de Buehlman”. Consiste en hacer una serie de preguntas que duran alrededor de 5 minutos. A partir de las respuestas, Gottman determina cuál es el porcentaje de probabilidades de que la pareja se fracture y se rompa; en el 94% de los casos ha tenido la razón. Aquellas parejas que obtuvieron un bajo resultado en los siguientes apartados son las que corrían mayor riesgo de una separación:

1. Cariño y admiración

Las parejas felices hablan con más afecto y calidez de las historias que han vivido juntos. Existen más cumplidos y cariño entre ellos. Por el contrario, las que no se demuestran cariño o admiración y tienden a recordar más los malos ratos de su pareja, están sentenciadas.

2. Yo vs. Nosotros

Cuando las parejas relatan sus historias como una unidad, demuestran que funcionan mejor; el sentimiento de apoyo mutuo se nota más. En cambio, existen parejas en las que puede verse a simple vista que el romance ha desaparecido y no pueden resolver sus discusiones de manera positiva, demuestran su egoísmo y dejan de lado el “nosotros”.

3. Conocer a tu pareja

Cuando tu pareja te respeta y comprende mejor lo que te gusta y te motiva, le importa lo que sientes y sabe lo que te hace estar triste o feliz, entonces demuestra que la relación le importa y, por lo tanto, son más felices. Esto hace que su amor se fortalezca y exista mayor confianza y, sobre todo, han sobrevivido a las crisis que han existido y han fortalecido su compromiso. Por el contrario, aquellas en las que se hace hincapié de los errores y defectos y continúan insistiendo en mantener el conflicto, tienden a romper los lazos más pronto.

4. Glorificar sus luchas

Lo más importante en una relación es saber sobrepasar los momentos difíciles y convertirlos en experiencias; deben aprender a darle un significado positivo y no querer ser víctimas. Aquellas parejas que hablan de su relación como caótica son las más infelices. Sus experiencias como equipo son negativas y no se dan cuenta de los buenos tiempos, haciendo una tormenta dentro de un vaso de agua. Las parejas que tienen herramientas emocionales más fuertes tratan de no perder el tiempo en los conflictos y los resuelven de manera rápida.

5. Decepción vs. Satisfacción

Cuando una pareja admite que su relación ha sido satisfactoria, refleja el deseo por conservar y seguir trabajando en su relación. En cambio, las parejas infelices se sienten frustradas y pasan el tiempo hablando de todo lo negativo respecto al otro, lo culpan por ser desdichados y se sienten más solos y sin su apoyo. Es muy importante saber que este tipo de actitudes no se da de la noche a la mañana, cada uno es responsable de luchar por el bienestar de la relación. Y, sobre todo, entender cuándo es sano dejar ir y permitir que lleguen personas nuevas a su vida.

Nota tomada de Okchicas