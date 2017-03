Publicado en: Actualidad, Economía

El pasado 14 de septiembre la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) cumplió 56 años. En ese mes de 1960 se reunieron 4 países del Golfo Pérsico (Arabia Saudita, Iraq, Irán y Kuwait) y Venezuela, para formar la OPEP, que para la fecha tenían el 66,7% (177.302 MMbls) de las reservas de crudo del mundo, y el 37,7% (7.889.700 b/d) de la producción de petróleo.

Por Diego J. González / Coordinador del Centro de Estudios de Energía-CEEV de CEDICE-Libertad

De esa producción se exportaron 7.326.000 b/d, que representaron el 82,71% de las exportaciones mundiales, lo que le daba la fuerza como exportador. Los otros exportadores, en menor cuantía, eran la URSS (635.000 b/d), Indonesia (296.000 b/d), Qatar (170.000 b/d), Argelia (141.000 b/d) y Otros (289.000 b/d). Impresionaba el rendimiento de los pozos de los 4 países del Golfo, especialmente en Irán e Iraq, mientras en los EE.UU. ya era de apenas 11,7 barriles/día/pozo. Más detalles en el Cuadro No. 1.

Con la incorporación de Qatar (1961), Indonesia (1962), Argelia (1969), y otros 5 países, las exportaciones OPEP alcanzarían el 90% del total mundial. Hecho que le daba una tremenda fortaleza a la Organización. El tiempo pasaría y la OPEP perdería su influencia como gran exportador y en consecuencia, su influencia en los precios del crudo y sus productos.

Las cifras no mienten, la OPEP desde su fundación en 1960 a la fecha ha perdido su participación en la oferta mundial de petróleo. De tener el 37,7% (7.889.700 b/d) del mercado mundial en 1960 (20.920.000 b/d) pasó al 33,9% (32.470.000 b/d) en 2016. Surge la pregunta: ¿Por qué crece más la producción no OPEP? Para Venezuela la situación no puede ser peor, de tener el 13,6% de la oferta mundial para la fecha de fundación de la OPEP, hoy apenas alcanza el 2,3% de la misma. Y como porcentaje de participación en la producción OPEP, el país tenía el 36,2% del “Cartel” en 1960, y en 2016 la participación es apenas del 6,9%. Más detalles en el Cuadro No. 2. En conclusión, tanto en la participación mundial como en la OPEP, la producción de Venezuela se ha reducido drásticamente.

Y la cifra de producción de Venezuela que se usó para los cálculos anteriores (2.250.000 b/d) es la que oficialmente envía el Ministerio de Petróleo y Minería mensualmente a la OPEP, así que si se utiliza la reportada por las fuentes secundarias (2.004.000 b/d) la situación seria más crítica. Para la fecha de la fundación de la OPEP las estadísticas mostraban 44 productores y apenas 9 exportadores destacados, hoy pasan de cien los productores y de 90 los exportadores, ello por la elevación de los precios del crudo. La política desarrollada por la OPEP en 1973 para elevar los precios resultó totalmente contraproducente. A raíz de esa decisión, los países consumidores reaccionaron y formaron la Agencia Internacional de Energía (IEA) en 1974. Surgió el concepto de la “Seguridad Energética”, y una de las primeras decisiones de la IEA fue que los países crearan una “Reserva Estratégica”. Hoy los EE.UU. tienen reservas estratégicas de crudo y productos por 1.321,9 millones de barriles (MMbls), le sigue la Comunidad Europea con 1.142,3 MMbls., así China con 362,8 MMbls. y Japón 147,5 MMbls. Reservas con duración de más de 66 días, sin estar dependiendo de Estados productores forajidos. Más detalles en el Cuadro No. 3. Así también, a mayores precios pasaron Recursos técnicamente recuperables a Reservas económicamente probadas, como fue el caso del desarrollo de Alaska, de las aguas profundas del Golfo de México, del Mar del Norte, del Oeste de África, de los hidrocarburos en lutitas (las shales), entre otros.

