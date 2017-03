Publicado en: Opinión

Mar 9, 2017 10:01 am

Voluntad popular se ha caracterizado por ser el partido que refleja el sentimiento de los venezolanos, una organización que no está dispuesta a arrodillarse ante las presiones de la dictadura, pues sabemos que nuestra lucha es por la libertad de Venezuela y aunque a veces hay que hacer sacrificios para conseguir el objetivo, recuperar la democracia de nuestro país es uno por el que vale la pena luchar.

Sabemos que no es una lucha pareja, o sencilla pero no podemos perder la esperanza y es que si Leopoldo López sigue firme tras 3 años de injusta prisión, nosotros no podemos desmayar, porque el que se cansa pierde y nosotros no estamos dispuestos a perder a Venezuela. Es precisamente por esto que la dictadura ha emprendido una arremetida en contra de nuestra organización, no en vano somos el partido con más presos políticos de Venezuela.

Ahora la dictadura se ha inventado una nueva traba para intentar sacarnos del juego, ahora a través de la re-validación de nuestro partido ante el CNE, llegó el momento de demostrar a Nicolás que Venezuela no se negocia, que la mayoría de los venezolanos quiere democracia para nuestro país, que queremos un cambio y no tenemos miedo de luchar por el por eso acudiremos este 11 y 12 de marzo a validar Voluntad Popular.

Para hacerlo primero debes ingresar en www.voluntadpopular.com para identificar los puntos de validación más cercanos, recuerda que puedes validar en cualquier municipio del estado donde estés inscrito en el Registro Electoral Permanente. Además para este proceso el único documento de identidad válido será la cédula de identidad, puede estar vencida o vigente.

Importante, en caso de que sus datos no aparezcan en sistema le preguntarán si desea ingresar al elector, no lo haga, pues además de retrasar el proceso, igual sus datos no tendrán validez para el proceso.

El operador le solicitará la siguiente información: Estado, Municipio, Parroquia, Avenida/ Calle. Urbanización. Para agilizar diga puntualmente la Avenida o Calle, el Edificio, Casa o Habitación. No complete los campos de número telefónico y correo electrónico. Cuando le pregunten a qué Organización Política va a apoyar indique a Voluntad Popular Activistas (VPA).

Acto seguido se realizará la captura de las huellas dactilares: pulgar derecho, índice derecho, pulgar izquierdo, índice izquierdo. Asegúrese de limpiar y secar previamente a sus dedos para obtener una imagen clara y precisa. Una vez efectuada la captura exitosamente retírese rápidamente.

Ya habrá ingresado al partido de los valientes y juntos seguiremos trabajando en la construcción de la mejor Venezuela.

Aarón Rodríguez Moro – @RodriguezAaron