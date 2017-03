Publicado en: Actualidad, Nacionales

La directora encargada de la escuela Luisa Cáceres de Arismendi de Los Teques, Elizabeth Díaz, aseguró que hay estudiantes con cuadro de desnutrición comprobado, publica La Región

Los siete niños de Adriana Burgos, madre de la barriada Guaremal, ubicada en Los Teques, se alimentan dos veces al día de frutas, yucas y arepas de maíz, obviando la ingesta de proteínas, factor que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), da paso a la desnutrición. Un problema latente en dicha comunidad altomirandina.

“Tengo cuatro hijos y no se están alimentando bien. Tengo uno en estado de desnutrición. Sólo estamos comiendo almuerzo y cena, y consumimos auyama, zanahoria, papa y carne cuando se puede. Hay una semana que tenemos qué comer pero la otra no tenemos”, señaló Alicia Álvarez, otra de las madres de Guaremal, quien también se ha sumado a la dramática cifra que pobreza extrema que se vive en Venezuela.

La directora encargada de la escuela Luisa Cáceres de Arismendi, Elizabeth Díaz, aseguró que hay estudiantes con cuadro de desnutrición comprobado, y asimismo afirmó que tienen alumnos que se han desmayado en clase.

“Tenemos jóvenes de educación básica que a veces no tienen ni desayuno ni almuerzo en el estómago. Cuando los padres no tienen cómo mandar a sus hijos a clase, la asistencia baja. Cuando un estudiante no se alimenta, eso influirá en su concentración y rendimiento”, refirió.

La situación alimenticia de los niños del sector La Laguna en Guaremal, es la misma que refleja un estudio de la encuestadora More Consulting y que reseña que 6 de cada 10 niños deja de asistir a la escuela por la carencia de comida en su hogar, y que 41% de los infantes de Venezuela, se alimentan una vez al día.

Esta semana, el Gobierno regional llevó a cabo en dicha comunidad la cuarta jornada del plan ‘Miranda contra el Hambre’, en la que además de distribuir proteínas a precios solidarios, se entregaron alimentos a personas en situación de pobreza extrema, y se prepararon y degustaron arepas de ocumo con queso y ensalada de plátano, como parte de la orientación nutricional y alternativa que se brinda a través de este programa.

Durante el operativo también se entregó ropa y bolsas de comidas a las familias más desposeídas de esa barriada tequeña, y se vacunaron niños y adultos.

