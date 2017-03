Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 9, 2017 7:31 am

El diputado a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática y Secretario General del Movimiento Progresista de Venezuela (MPV), detalló las irregularidades ocurridas en el proceso de validación de partidos el pasado fin de semana.

Señaló que no tienen las actas ni el respaldo de las personas que asistieron a la legalización de las toldas políticas, porque el CNE no se las ha entregado. “No nos entregaron la data de los números finales por estado, la data de los que firmaron por nuestra organización política, no nos lo dieron”.

Además mencionó que las máquinas también presentaron fallas, por lo que la jornada se redujo a menos horas de las planificadas.

Calzadilla indicó que se puede presentar el escenario de la doble militancia, y lo calificó como una estrategia para “raspar” a los partidos y que todos deban ir a una repetición de la validación el mismo día, lo que perjudica a las toldas. “Este es un sistema de validación que busca acabar con los partidos políticos (…) esto está hecho con una trampa y con una discrecionalidad del CNE que no hay forma de auditarlo”.

Informó que van a consignar un documento para solicitar la data y para reclamar que el TSJ restringe la libre asociación a los partidos políticos.

En cuanto al diálogo, Calzadilla comentó que se congeló en una primera fase por no cumplirse los condiciones exigidas.