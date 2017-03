Publicado en: Actualidad, Nacionales, Salud

Casos de intoxicación por yuca amarga se duplican en 2017. Actualmente hay nueve niños en observación en el Chiquinquirá y General del Sur del Zulia. El secretario de Salud del Zulia, toxicólogos y secretario de Agricultura se contradicen sobre las causas de las muertes registradas a causa de la “yuca amarga”. Se debaten entre la sal de nitro y la guerra económica, publica La Verdad.

Un kilo de yuca cuesta entre 500 y 700 bolívares, alimento con el que muchas familias, sobre todo las más pobres, resuelven la única comida en el día. Este costo es más accesible para las familias zulianas, contrastada con el precio de la harina de maíz, que ronda los cuatro mil 500 y hasta cinco mil bolívares. La yuca dejó de ser un contorno para convertirse en el plato principal de las familias en Venezuela, y aunque hasta ahora no está claro si es mortal o no, para muchos el hambre apremia, aunque esto signifique poner su vida en peligro.

Ríchard Hill, secretario de Salud del estado Zulia, desmintió la existencia de yuca amarga en el estado y negó los decesos por la misma causa. Aclaró que solo existen cuadros de intoxicación que hasta ahora y luego de exámenes toxicológicos, son causados por la cocción del tubérculo con sal de nitro. “No tenemos muertos por yuca amarga en el Zulia. Hay otra característica que es la sal de nitro que sí ha provocado intoxicación en los pacientes que han presentado el cuadro clínico que relacionan con yuca amarga”.

El secretario enfatizó que la causa de estos cuadros que mantienen en alerta a la población zuliana no es el tubérculo, sino el “condimento”, es decir la sal de nitro. Sobre el caso de la niña Linda Olano, quien murió luego de ingerir yuca, refirió que “los exámenes toxicológicos que se le practicaron arrojaron una importante cantidad de sal de nitro y no fue por cianuro que murió”.

Sobre el preservante químico enfatizó que “no es un producto comercial, es un preservativo de los alimentos, que no lo trae la yuca. Estamos investigando cómo consumió la niña la sal de nitro, pero en los exámenes toxicológicos y epidemiológicamente en el Zulia no hay muertes por yuca amarga”.

No hay control

El secretario de Salud del estado señaló que la jefatura de Contraloría sanitaria en la región es la encargada de investigar y hacer seguimiento a los casos y a la venta de alimentos. Sentenció que los alimentos que estén expuestos a cambios de temperatura, “las personas no deben comprarlos. Hay que tener restricciones. Si estamos cambiando nuestro patrón de conducta, también tenemos que ser responsables con las compras que hacemos en las calles, sobre todo donde se colocan estas personas con bolsitas de masa”.

La falta de alimento y de opciones en la mesa del venezolano sigue siendo la raíz de este cuadro que ya ha cobrado dos vidas en el estado en lo que va de año. Sin embargo, siguen vendiéndose productos sin ningún tipo de control sanitario como masa de maíz procesada casera y yuca. Hill admitió que hay ausencia de productos que llevan al consumidor a buscar opciones menos seguras.

“Ustedes saben las características en la adquisición de algunos productos, que no son todos, pero sí hay necesidad de algunos rubros, pero no por eso tenemos que dejar de educar a nuestras familias sobre lo que podemos consumir, no podemos comprar en la calle alimentos que no son controlados, ni insumos que no están bajo el resguardo de la Contraloría sanitaria. La sal comestible viene con registro sanitario y características especiales. En los casos clínicos la sal fue un condimento aparte que le colocaron a la yuca como pudo habérsele colocado al arroz u otro tipo de alimento la cual fue ingerida”.

Ríchard Hill confesó que es difícil luchar con las mafias. “Ustedes le preguntan a un distribuidor que acaba de dejar tantos insumos en las farmacias y al otro día vas y no hay. Entonces la Contraloría sanitaria del estado, que es la que se encarga de vigilar los expendios de insumos y medicamentos de alimentos, está haciendo un trabajo investigativo. Ya han hecho algunas actuaciones y se siguen decomisando grandes cantidades de productos, pero siguen en esa línea de abastecimiento de producción, por eso es muy difícil la situación en la que acontece la venta de insumos en el mercado Las Pulgas”.

Más casos

Angélica Quiroz, toxicóloga del Hospital Chiquinquirá, mismo que funge como centro de referencia de toxicología en la región, confesó su alarma por el “rebote” de casos desde el año pasado, los que se han duplicado hasta la fecha. “Nos llama mucho la atención el rebote de casos desde el año pasado, los cuales se le achacan a la yuca amarga. Incluyendo niños que han fallecido por intoxicación alimentaria. La yuca tiene ácido cianhídrico, pero el proceso también se categoriza en amarga y dulce. Este proceso de cocción al que se somete la yuca elimina esas pequeñas proporciones de ácido, entonces no debería afectar la salud. Qué está pasando: posiblemente la sal nitro, que es la que no sabemos cómo llega a las casas, porque no es de uso doméstico, es la que está generando problemas. Los nitritos son muy tóxicos, esta sal es tóxica para consumirla, es de uso industrial y produce un cuadro muy semejante al del ácido cianhídrico”.

El proceso de intoxicación, según la especialista, afecta directamente la hemoglobina del paciente. “La hemoglobina es la que transporta el oxígeno, al hacer contacto con la sal nitro produce un cuadro de metahemoglobinemia y que transforma la hemoglobina normal en tóxica. La metahemoglobina no es capaz de transportar el oxígeno a los tejidos de forma generalizada y así se ven afectados el sistema cardiovascular, nervioso y digestivo en cualquier paciente”.

Quiroz informó que el año pasado se reportaron tres casos que presentaron un cuadro gastrointestinal y se recuperaron cuando fueron tratados con taninos del vinotinto y no hubo ningún problema. Después recibimos la otra paciente que consumió yuca cruda. Este año hemos recibido cuatro casos en el Hospital Chiquinquirá y cinco en el General del Sur. La edad influye porque un adulto tiene mayor capacidad para neutralizar un tóxico, pero un niño no, ellos son más vulnerables”.

Señaló que en el Zulia estos son los primeros casos y “no se lo atribuimos a la yuca, porque se le está dañando la imagen a la yuca que es un gran alimento”.

Guerra económica

Carlos Ernesto Portillo, director del Ministerio de Agricultura Productiva y Tierra, enfatizó por su parte que si en el Zulia se registraran muertes por el consumo de yuca amarga, estaríamos hablando de una epidemia debido a que el consumo del tubérculo actual viene de la producción de 90 millones de kilos de yuca producidos en el Zulia en 2016. “La yuca amarga se produce en los llanos orientales y en Monagas, no en el Zulia”.

También desmintió la versión de los especialistas al enfatizar que “no es asociable la sal de nitrito. No podemos decir que ahora el problema es la sal”. Para el secretario de Agricultura del estado Zulia, las muertes que se registran en el Zulia asociadas a la yuca amarga, son producto de la guerra económica. “Sí creemos que puede haber un sector del agronegocio bien interesado en golpear lo que actualmente está sustituyendo la harina precocida de maíz porque está siendo una alternativa. Sí creemos también y hay bastantes pruebas, que en Venezuela hay estrategias económicas que nosotros llamamos guerra económica, que pueda intentar que la gente no tenga acceso a ciertos alimentos”.