Seguramente hay muchas cosas sobre tus boobies, pechos o senos, que no sabías, ya que -sin duda- son una parte muy enigmática de tu cuerpo. Son capaces de alimentar a un bebé, tienen la fuerza de seducir a un hombre y suelen estorbar al momento de hacer deporte.

1. Pueden cambiar de tamaño

Los anticonceptivos orales con altas cantidades de estro?geno pueden propiciar retencio?n de li?quidos en los senos y estimular el crecimiento de las ce?lulas mamarias.

Por cierto, ma?s grande no significa mejor. Las mujeres que buscan una reduccio?n de senos soli?an ser un 40% en promedio, pero desde el 2012 el nu?mero de pacientes va en aumento debido a los problemas de espalda que ocasionan.

2. ¡No son idénticas!

¿Tienes un seno más grande que el otro? No te asustes, ¡no eres deforme! La simetría perfecta en el tamaño de los senos no existe y estadísticamente, según un estudio de la revista Annals of Plastic Surgery, el izquierdo suele ser más grande que el derecho.

También hay pezones de distintos tamaños y que apuntan en distintas direcciones.

3. Tranquila, no son bombas de tiempo

El ca?ncer de mama es muy comu?n, lo sufre una de cada ocho mujeres, segu?n la Sociedad Americana de Ca?ncer.

Pero esta no es razo?n para perder la cabeza. Mantente tranquila y consulta a tu médico, quien seguramente te dirá que las mamografi?as no son recomendables antes de los 40 años (los doctores pueden dar consejos diferentes a las mujeres con historial familiar u otros factores de riesgo).

4. Les gusta ser tocadas

Ya que esta es la única forma no invasiva de cuidarlas al máximo, con exámenes mamarios y una autoexploración casera. Entonces, una vez al mes, justo después de tu periodo, tócate.

5. Siempre necesitarán de tu apoyo

Entre el 64 y 85% de las mujeres no estamos comprando la talla adecuada de sostén.

Para encontrarlo, requieres saber ma?s de tu circunferencia y tu copa. Asimismo, debes conocer la forma del a?rea en la que tus senos se unen a tu pecho. Si es angosta, puede requerir un aro diferente.

6. Odian el Sol

Una blusa escotada las expone a los rayos UV. Si quieres presumir a tus amigas, trata su piel con delicadeza usando un protector solar con FPS 30.

7. Son tan placenteras como tú quieras

Tus pechos son una zona erógena muy pero muy poderosa, tanto que te pueden llevar al orgasmo estimulándolos correctamente.

8. También tienen acné

Andar con un bra deportivo sudado irritará la piel de tu pecho al ser sensible, lo que podría provocarte un pequeño problema de acné, ya que esta a?rea contiene ma?s gla?ndulas seba?ceas que el resto de tu cuerpo, lo cual te hace ma?s propensa.

9. Fumar es igual a pechos caídos

Según un estudio de la Universidad de Kentucky de 2007, fumar es directamente responsable de la caída de los senos, ya que rompe la elastina, una proteína de la piel que hace que los pechos estén firmes y jóvenes.

10. ¡Cuidado! Porque engordan

Cuando eres joven, los senos están compuestos de glándulas mamarias, grasa y colágeno, que es el tejido que los mantiene firmes. Pero a medida que pasan los años se va reduciendo y es reemplazado por más grasa.

