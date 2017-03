Publicado en: Actualidad, Entretenimiento

Mar 9, 2017 10:32 am

Jennifer Garner y Ben Affleck han decidido volverlo a intentar y han parado su proceso de divorcio. La pareja, de 44 años, que anunció su separación en junio de 2015 han decidido seguir trabajando en su matrimonio, según informa People. “Jen ha cancelado el divorcio”, ha dicho una fuente cercana a Garner a la revista, reseña el diario español El País.

“Ella realmente quiere resolver las cosas con Ben. Están tratando de intentarlo de nuevo”. Otra fuente cercana a la pareja asegura que fue una decisión que ambos tomaron: “Siempre hay una oportunidad de reconciliación. Se aman, aman a sus hijos y esos niños aman a sus padres”.

A pesar de su separación, la pareja ha estado viviendo en la misma casa para criar a sus tres hijos Violeta, de 10 años, Serafina (7), y Samuel (4). Esta especial situación fue explicada por el actor hace unos meses. “Intentamos hacer lo mejor para nuestros hijos”.

En el mes de julio pasado ya se habló de que los actores habían decidido parar su divorcio para darse una nueva oportunidad. Pero no fue así. Siguieron viéndose con sus hijos pero no haciendo vida como pareja. En noviembre pasado el actor habló de Jennifer Garner para aclarar que no había reconciliación aunque ella seguía siendo muy importante en su vida. “Ella está en Reno, haciendo sus cosas. Es grande e impresionante. Todo lo que hace está bien. Jen es una gran mamá y solo eso es lo que es”.

Al parecer ninguno de los dos intérpretes llegó a rellenar nunca los papeles del divorcio ni a presentar demanda alguna en los juzgados revista. Lo cierto es que nunca han tenido prisa por finalizar los términos del divorcio, del que nunca han explicado los motivos aunque en su momento se habló de una infidelidad del actor con la niñera de sus hijos aunque meses después Garner se encargó de clarificar en una entrevista que esa no había sido la causa de la ruptura.

La pareja se conoció en el rodaje de Pearl Harbour en 2001, cuando Jennifer Garner estaba casada con el también actor Sctott Foley, y contrajeron matrimonio en 2009. Ya separada, la actriz calificaba a su exmarido como el hombre de su vida en una entrevista con Vanity Fair, algo que Ben Affleck le correspondió con otra entrevista enThe New York Times. “Es una persona maravillosa”, dijo.