Mar 9, 2017 9:03 am

Los habitantes de Onoway, un pequeño pueblo de Canadá, se sorprendieron esta semana cuando al abrir los grifos el agua salió de un color extraño: rosado fluorescente.

Ocurrió este lunes luego de la fuga de una sustancia química en la planta de tratamiento local, que según el alcalde Dale Krasnow no tuvo ningún riesgo para la población, reseñó el portal infofueguina.com.

Los habitantes recién al día siguiente recibieron una explicación más detallada por el color del agua.

Krasnow explicó que la sustancia, permanganato de potasio, entró en un reservorio de agua atravesando una válvula que no anduvo correctamente.

The stages of pink at one household. Alberta Environment to have water speacialist in #Onoway today. @GlobalEdmonton #yeg pic.twitter.com/7B9NFl936l

El alcalde dijo que su administración “pudo haber hecho un mejor trabajo informando de lo sucedido” e insistió en que “los residentes nunca estuvieron en peligro”.

No obstante, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que el compuesto puede causar irritación en la piel, aunque en Onoway no hubo denuncias de habitantes afectados.

It’s not Cream Soda or pink lemonade but a sample of what is coming out of the water taps in Onoway. @ctvedmonton pic.twitter.com/hvxJm3eZuR

— Susan Amerongen (@SusanCTV) 7 de marzo de 2017