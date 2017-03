Publicado en: Nacionales, Titulares

Mar 9, 2017 12:49 pm

En días pasados, un grupo de estudiantes de la Universidad de los Andes y otras casas de estudio en el estado Trujillo, fueron atacados por colectivos mientras apoyaban la protesta de los transportistas.

Nota de Prensa

Un grupo de jóvenes -pertenecientes a distintos partidos políticos y grupos estudiantiles- se solidarizaron con la manifestación del sector transporte en el estado Trujillo y en el resto del país, llevada a cabo en días pasados, razón por la cual -según argumentan- fueron atacados por colectivos armados.

Así lo informó Andrés Pérez, dirigente del Movimiento 20 de la Universidad de Los Andes (ULA), específicamente del Núcleo Universitario “Rafael Rangel” (Nurr), quien aclaró que él, junto a otros estudiantes más, se encontraban apoyando las protestas del sector transporte, cuando fueron golpeados por motorizados.

“Estamos cansados de los atropellos del Gobierno que se sabe perdido y que no tiene la razón, no podemos hacernos de la vista gorda y seguir permitiendo que los corruptos nos quiten nuestros derechos, como lo es el de protestar pacíficamente”, dijo.

El dirigente estudiantil aseveró que seguirán en las calles protestando y exigiendo mejoras para el sector universitario. “La ULA es una de las universidades mejor posicionadas a nivel nacional e internacional, pero sus estudiantes no tienen buses para trasladarse ni infraestructura acorde con el prestigio de esta casa de estudio. Tenemos un presupuesto pírrico que no alcanza para nada y profesores que no ganan lo que realmente se merecen, el Gobierno, a través del tren ejecutivo del Gobernador Rangel Silva y Fontur, prometió que resolverían la situación del pasaje estudiantil en nuestro estado y nada de eso ha pasado”, sentenció.

Finalmente, Pérez aseguró que el único culpable de esta crisis, en todos los sectores, es el Gobierno, “que sepa muy bien el pueblo venezolano y trujillano que el culpable de todo lo que está pasando es el Gobierno, no los transportistas, que siguen siendo atropellados y vejados, ni los estudiantes, que vamos a continuar en la lucha sin miedo”.