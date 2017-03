Publicado en: Destacados, Economía, Nacionales

Mar 9, 2017 4:00 pm

La Asamblea Nacional de Venezuela comenzó a publicar cálculos de la inflación del país con su propia recolección de datos, en vista de que el Gobierno y el Banco Central dejaron de informar la cifra desde hace más de un año a la par del agravamiento de la crisis económica y la escalada de los precios.

Por Corina Pons y Brian Ellsworth / Reuters

El diputado opositor José Guerra, ex trabajador del Banco Central de Venezuela (BCV) y miembro de la bancada mayoritaria del parlamento, dijo a Reuters en una entrevista el jueves que tomaron la decisión preocupados por el secretismo del Estado.

Según los cálculos de la Asamblea Nacional, los precios subieron en febrero un 20,1 por ciento intermensual, para un acumulado de 42,5 por ciento en los dos primeros meses del 2017 y un 741 por ciento anualizado hasta febrero, la más alta del mundo según organismos multilaterales.

El dato contrasta con el último reporte oficial de diciembre de 2015 -divulgado en febrero de 2016- que indicó una inflación anual de 180,9 por ciento ese año, la primera de tres dígitos desde que Venezuela registró en 1996 una variación interanual de 103,2 por ciento.

“No pensamos sustituir al Banco Central, nosotros lo que estamos es cubriendo un vacío que dejó el Banco Central al no publicar las cifras”, dijo Guerra. “Ojalá el Banco Central suministre las cifras y lo haga bien, porque en ese momento ya nuestro índice no tendría sentido”, agregó.

La recolección de los datos es hecha por estudiantes de economía en cinco populosas ciudades del país petrolero y la información es analizada por un grupo de jubilados del área de estadística del BCV aplicando los mismos métodos del índice del instituto emisor, precisó Guerra.

Sigue El Silencio

El Banco Central no respondió a Reuters una solicitud de información sobre los resultados de inflación.El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, culpa a empresarios opositores de especular con los precios como parte de una “guerra económica” para derrocarlo. Sin dar cifras, en enero afirmó que los aumentos salariales del 2016, por el orden de 454 por ciento, superaron la inflación anual.

Una inflación por debajo de eso es “imposible”, consideró Guerra.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) calculó una inflación récord de 720 por ciento en Venezuela en el 2016 y estimó que la profunda crisis económica “avanza hacia la hiperinflación”.

El BCV dejó de divulgar en 2014 los índices de escasez argumentando que el dato podría usarse con fines políticos. Desde ese año, y conjuntamente con el colapso de los precios del crudo, la economía de Venezuela ha caído en picada impidiendo al Gobierno socialista mantener los subsidios y controles de precios aplicados durante los años de boom petrolero.

Luego resolvió no publicar el comportamiento trimestral de la economía una vez que informó que el Producto Interno Bruto (PIB) decreció un 5,7 por ciento en el 2015, profundizando la recesión en la que entró un año antes.

Guerra dijo que la Asamblea Nacional evalúa comenzar a divulgar este año un índice mensual de actividad económica que cree puede ser tan útil como el cálculo de la inflación y que, desde ya, despertó el interés de dos bancos de inversión.

“Los trabajadores no saben cuánto es su salario, los empresarios no saben cuánto son sus costos (…) No puedes hacer un estudio económico serio, porque las estadísticas están interrumpidas”, expresó. Reuters