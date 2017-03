Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 9, 2017 7:29 pm

El responsable de Voluntad Popular en Nueva Esparta, Juan Bautista Mata, ofreció una rueda de prensa invitando a la colectividad democrática, a participar del proceso de validación de las organizaciones políticas venezolanas, específicamente de éste movimiento naranja, que se desarrolla este fin de semana. Advirtió ante la opinión pública que el proceso no será fácil pero que están preparados.

“Sabemos de todas las dificultades a que nos vamos a enfrentar como con la solicitud del referendo revocatorio, que estamos ante un CNE que en lugar de facilitar y agilizar los procesos pareciera que busca las maneras de crear obstáculos, nosotros a pesar de eso vamos a validar y a luchar…”. Acotó Mata que los puntos de validación estarán instalados en las principales plazas de cada municipio insular.

En tal sentido hizo un llamado a toda su militancia, “a todos los activistas, a todos los simpatizantes, a todos los leopoldistas que están en Nueva Esparta para que acudan este sábado 11 y domingo 12 de marzo a validar el partido libertario, de la lucha, que le ha dado de frente al Gobierno de Nicolás Maduro, Voluntad Popular…”.

De igual manera dirigió un llamado de alerta a las autoridades del CNE, “a ellos les decimos que somos una organización política, estamos listos para esta validación, necesitamos 1726 manifestaciones de voluntad y tenemos más de 3000 manifestaciones de nuestra militancia y activistas, registrados en nuestras redes populares y planillas, listos para que participen en el proceso…”.

“Le pedimos al CNE que nos dé las condiciones necesarias para validar, que no existan retrasos en la instalación de las máquinas, que se instalen desde bien temprano en la mañana como debe ser y que comiencen a trabajar cuando estén listas…”. También pidió a Corpoelec que no se vaya la luz, dijo que no tiene por qué cortarse el suministro eléctrico esos días durante el proceso y que deben tomar las previsiones necesarias.

En cuanto a los aspectos técnicos del proceso de validación fue específico en el caso de las captahuellas para que ahora sí funcionen, “que no se retrasen para crear inconveniencia a nuestra militancia a la hora de manifestar su voluntad…” Fue directo al solicitarle a Joe Uzcátegui (coordinador regional de CNE) que no exista ningún inconveniente para que todo se desarrolle de la manera más fluida y que sea la expresión del pueblo la que se manifieste, dijo.

Para finalizar, Mata pidió particularmente a los medios de difusión que participen activamente como garantes de la verdad, en los procesos de validación, no sólo de Voluntad Popular sino de todos los partidos y organizaciones políticas, para que la opinión pública conozca de primera mano los acontecimientos y la realidad de cada proceso.



Nota de prensa